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瑞登豪斯無罪／死者胡伯「因滑板而生，又因滑板而死」

編譯洪毅／綜合19日電
威斯康辛州基諾沙暴動命案被告瑞登豪斯19日被裁定無罪，被害人家庭心碎，表示無法接受。（路透）
威斯康辛州基諾沙暴動命案被告瑞登豪斯19日被裁定無罪，被害人家庭心碎，表示無法接受。（路透）

陪審團裁定在威州基諾沙(Kenosha)涉嫌槍殺兩人、傷一人的瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)屬正當防衛而無罪；美聯社報導整理三位受害者及承案司法人員的背景，其中死者胡伯(Anthony Huber)可謂「因滑板而生，又因滑板而死」。

有影像證據顯示，36歲的死者羅森堡(Joseph Rosenbaum)曾追著瑞登豪斯跑、向他丟袋子，雖然沒有進一步的畫面顯示羅森堡曾試圖奪槍，讓瑞登豪斯開槍自衛；但是他的背景及證詞，卻讓瑞登豪斯處於有利地位。

羅森堡有在2002年與未成年者性交易的前科，事發當天才從鄰近大城密爾瓦基(Milwaukee)的醫院離開，因為他在那裡因自殺傾向而接受治療，事件當下在基諾沙的原因不明，只知道他的未婚妻住在這裡。

證人麥堅尼斯(Richard McGinniss)作證，當天他的行為古怪，向瑞登豪斯大叫、咒罵，試圖奪槍；羅森堡的前科讓他不能持有槍械。

26歲、來自銀湖(Silver Lake)的死者胡伯也有多次前科，包括2012年以掐喉嚨的方式傷害自己的手足；有影像證據顯示，事件當天胡伯用滑板擊打瑞登豪斯，在準備打第二次時，瑞登豪斯開了槍。

胡伯是社區間小有名氣的滑板玩家，胡伯的女朋友漢娜‧季丁斯(Hannah Gittings)還說，滑板「就是他的生命」；胡伯的姑婆蘇珊·休斯(Susan Hughes)則說，胡伯對引發基諾沙示威抗爭的槍擊事件感到「義憤填膺」。

來源：CBS Chicago

27歲、來自西艾利斯(West Allis)的傷者格魯斯克瑞茨(Gaige Grosskreutz)表示，自佛洛伊德(George Floyd)遭警跪壓制死後，他就參與過數次抗爭活動。

格魯斯克瑞茨為現職護理師，事件當天攜帶醫療用品，幫助過多位受傷民眾，但也一度承認自己曾拿攜帶的手槍指著瑞登豪斯，但後來改口說並未指著，只是持有手槍。

對於承案司法人員，律師奇奇尼(Michael Cicchini)表示，他認識的法官史羅德(Bruce Schroeder)對被告都一視同仁，不會受到政治、媒體的影響；至於檢察官賓格(Thomas Binger)也是能力出眾、且工作認真。

瑞登豪斯 基諾沙 佛洛伊德

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