瑞登豪斯無罪／「人身安全遭威脅」正當防衛成判決關鍵

威斯康辛州基諾沙暴動命案被告瑞登豪斯19日被裁定無罪後，一些非裔國會議員憤怒指責，當地氣氛緊張，威州州長則呼籲和平、向前看。圖為一名父親帶著兒子，攜重武器在當地社區巡邏。（路透）

去年在威斯康辛州基諾沙 (Kenosha)示威抗爭事件中槍殺兩人、傷一人的瑞登豪斯 (Kyle Rittenhouse)19日獲判無罪；有線電視新聞網(CNN)報導剖析此案的爭議點，例如動機、未成年持槍，還有最關鍵的是，受害人是否對瑞登豪斯構成威脅。

在基諾沙工作的瑞登豪斯當天出現在示威現場，是與朋友布萊克(Dominick Black)一道、加入六、七名武裝民眾保護一名為Car Source的汽車經銷商。

武裝民眾之一的史密斯(Nicholas Smith)作證時說，他是應Car Source擁有者之一、辛德里(Anmol "Sam" Khindri)的請求而保護該商家，並因為看到布萊克Snapchat上發布的抗爭影片而連繫上他。

爭點在於：辛德里兄弟後來皆否認有請求任何人保護他的商家。

去年17歲的瑞登豪斯無權購買槍枝，當天使用的AR-15由布萊克所購，布萊克因提供槍枝給未滿18歲、並致死他人而遭起訴；但瑞登豪斯並未受影響，因為依威州法律，未成年持武罪名構成限定在尺寸較短的槍枝。

認定受害者對瑞登豪斯人身安全造成威脅，是陪審團裁決無罪的關鍵之一。

遇害的羅森堡(Joseph Rosenbaum)在中槍前曾追逐瑞登豪斯，並向他丟袋子，遇害的胡伯(Anthony Huber)則曾用滑板打瑞登豪斯，在準備打第二次時，瑞登豪斯開槍；後者有影像證據。

傷者曾作證 拿槍指向瑞登豪斯

至於受傷的格魯斯克瑞茨(Gaige Grosskreutz)曾在作證時說，他曾將手槍指向瑞登豪斯，不過後來改口說手槍並未指向他。

瑞登豪斯的律師理查斯(Mark Richards)表示，當時在場多人想攻擊瑞登豪斯，有人試圖對他拳打腳踢，甚至試圖使用滑板、槍械等攻擊，讓他感到十分恐懼而開槍。

不過檢察官賓格(Thomas Binger)在法庭上說，這些民眾在場的目的相信槍擊事件有一觸即發之虞，他們是試圖阻止事件發生的「英雄」；賓格還指瑞登豪斯曾掀翻移動式廁所，向垃圾箱及推車點火，及口出種族冒犯字眼等。

瑞登豪斯加入武裝民眾中時，擁有救生員資格的他謊稱自己是經認證的急救人員，此外，他曾在案發後前往一酒吧，與白人至上 組織成員同框；但前者不影響陪審團裁決，後者則無證據顯示瑞登豪斯知道他們是誰。