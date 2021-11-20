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瑞登豪斯無罪／民權團體：司法不公 擁川者：司法勝利

記者張聲肇／綜合報導
肯諾沙郡巡迴法院法庭助理Tami Mielcarek（左）當庭宣布陪審團裁定結果，右為法官史羅德。（美聯社）
肯諾沙郡巡迴法院法庭助理Tami Mielcarek（左）當庭宣布陪審團裁定結果，右為法官史羅德。（美聯社）

白人少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)槍殺兩人案19日獲判無罪，反應兩極；陪審團激辯數日，過程及結果都象徵美國根深蒂固的社會分裂。

來源：NBC News

民權團體和民主黨活躍人士都認為，無罪判決就是典型的「白人特權」、「司法不公」，前總統川普一派和支持瑞登豪斯的人，卻稱這是司法一大勝利。

判決出爐後，全國步槍協會（National Rifle Association）立即推文貼出憲法第二修正案內文，慶祝瑞登豪斯司法勝利。

檢方原以他攜槍挑起這場暴力對峙造成死傷為由起訴他，審判庭審重點到了本月初突然轉為他的律師提出的「自衛說」，然後案情轉為對他有利。

曾爭取民主黨總統提名的卡斯楚（Julian Castro）推文評道，如果瑞登豪斯是非洲裔，不消一秒就被定罪了，或者當場就被警察打死了。

民主黨國會議員勒文（Andy Levin）說，白人特權最明顯的案例，看看這份宣判書就知道了。

連拜登總統在承認陪審團決定的具法律效力之餘，都說他和「很多美國人」對判決同感憤怒與擔心。

受害家屬：對判決感到「心痛欲碎」

被瑞登豪斯殺死的兩人之一，胡伯的家人對此判決感到「心痛欲碎」。

胡伯家人發布聲明指出，無罪判決送出不可接受的訊息─平民持槍上街挑事，殺人有理。他們希望大家支持他們全家，強力反對這樣的訊息，要求法律、官員、司法體系加油。

威斯康辛州基諾沙暴動命案19日宣布陪審團裁定前，民眾舉牌要求判處被告瑞登豪斯被指...
威斯康辛州基諾沙暴動命案19日宣布陪審團裁定前，民眾舉牌要求判處被告瑞登豪斯被指控的五項罪名都成立。（路透）

另一死者及傷者的代言人也誓言繼續力爭司法公道。他們的律師說，當時上街抗議的目的就是要終止暴力，「今天的判決也許表示司法正義被延緩了，但不表示被拒絕了」。

民權領袖金恩的女兒柏尼斯‧金恩（Bernice King）在推特上傳一張照片，上面一句標語：「制度不是爛了。它建來就是這樣。」

右派人士如川普的前律師朱利安尼卻大讚陪審團，並批評主流媒體報導本案有失偏頗。

在去年「黑人的命也是命」運動抗議人士走過自家門口時，對示威者揮舞步槍和手槍、結果觸法的麥克洛斯基 (Mark McCloskey)表示，這項判決顯示人們有權保護自己免受「暴徒」威脅。麥克洛斯基現在是密蘇里州共和黨聯邦參議員候選人。

瑞登豪斯 民主黨 美國

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