瑞登豪斯無罪／民權團體：司法不公 擁川者：司法勝利

白人少年瑞登豪斯 (Kyle Rittenhouse)槍殺兩人案19日獲判無罪,反應兩極;陪審團激辯數日,過程及結果都象徵美國 根深蒂固的社會分裂。

來源:NBC News

民權團體和民主黨 活躍人士都認為,無罪判決就是典型的「白人特權」、「司法不公」,前總統川普一派和支持瑞登豪斯的人,卻稱這是司法一大勝利。

判決出爐後,全國步槍協會(National Rifle Association)立即推文貼出憲法第二修正案內文,慶祝瑞登豪斯司法勝利。

A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.