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暴動槍殺示威者…瑞登豪斯脫罪哭泣 死者家屬心碎憤怒

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合報導
瑞登豪斯19日獲判無罪，他在聽到陪審團裁定五項指控皆不成立後，瘓倒在桌上哭泣，然後擁抱他的律師。（路透）
瑞登豪斯19日獲判無罪，他在聽到陪審團裁定五項指控皆不成立後，瘓倒在桌上哭泣，然後擁抱他的律師。（路透）

白人青少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)去年8月在威斯康辛州基諾沙(Kenosha)暴動中槍殺兩名示威者案，在陪審團研議近四天、瑞登豪斯辯稱自己開槍是「正當防衛」後，陪審團19日裁定瑞登豪斯無罪，五項被控罪名皆不成立。

這樁案件引爆全美有關槍枝、義警和種族不公辯論；得知瑞登豪斯獲判無罪，拜登總統呼籲民眾保持冷靜，表示「陪審團制度有效，我們必須遵守」，「雖然此結果會讓包括我自己在內的許多國人感到憤怒和擔憂，但我們必須承認，陪審團已經表態。」

當時17歲的瑞登豪斯去年8月25日晚在威斯康辛州基諾沙的示威抗爭事件中槍殺兩人、...
當時17歲的瑞登豪斯去年8月25日晚在威斯康辛州基諾沙的示威抗爭事件中槍殺兩人、傷一人。(美聯社)

罹難者胡伯(Anthony Huber)的雙親得知陪審團的決定後，發表聲明指出，陪審團的裁決讓他們「心碎且憤怒」。

聲明寫道，「今日的陪審團裁決代表殘殺我們兒子的人不用負責任，這釋出難以接受的訊息，持武市民可以出現在任一城鎮，煽動暴力，利用他們自造的危險，為當街射殺群眾辯護。」

胡伯的雙親呼籲正直的人們加入他們，強烈反對這些(陪審團裁決)訊息並訴求更多司法正義，矢言全力對抗並追究對安東尼(胡伯的名字)之死負責的人，無論是瑞登豪斯或允許他發動血腥暴亂的基諾沙警方，終將無法逃脫責任。

胡伯的雙親在聲明尾端緬懷兒子說：「我們以安東尼為榮，我們非常愛他。他是英雄，犧牲自己的性命保護其他無辜市民。希望你們記得安東尼，並為他祈禱。」

死者胡伯的親友對判決感到失望。(路透)
死者胡伯的親友對判決感到失望。(路透)

現年18歲的瑞登豪斯在庭上聽到書記員複誦由五男七女組成的陪審團「無罪」宣判後哭泣，傾身擁抱他的律師，然後就被警方護送出法庭；他的辯護律師理查茲(Mark Richards)說：「他想展開自己的人生，並對陪審團判決感到寬慰。他希望這一切都不曾發生；但正如他作證時所說，這不是他挑起的。」

去年8月，全美各地多處同步舉行佛洛伊德命案(George Floyd)一周年紀念遊行活動，時年17歲的前警察青年學員瑞登豪斯，在威斯康辛州基諾沙抗議現場，持半自動步槍開槍打死兩名白人男子。

瑞登豪斯說，他去基諾沙是為了保護人民財產免受暴徒傷害，但他遭到襲擊並擔心自己生命安全，所以開槍自衛；他被控犯下一級殺人罪、殺人未遂罪和魯莽危害罪等五項重罪，最高可判無期徒刑。

瑞登豪斯槍殺兩名示威者案的審判結果，令那些視他的行為是自命執法者的人感到憤怒和失望；但那些視他為護法的愛國者、有權依憲法第二修正案攜槍自衛的人則大感欣慰。

為確保判決過程安全無虞，威州民主黨州長埃佛斯(Tony Evers)特別宣布有500名國民警衛隊隨時待命，以防萬一；但陪審團宣判後，基諾沙沒有任何重大抗議或動亂跡象。

民權領袖傑克遜牧師(Jesse Jackson)表示，這項判決讓支持非裔的抗議者懷疑自身安全是否受保障；威州民主黨籍非裔副州長邦斯(Mandela Barnes)譴責這項裁決，指他在此案中看到種族雙重標準。

基諾沙郡地方檢察官格雷夫利(Michael Graveley)則表示，他的辦公室尊重陪審團決定，呼籲社會大眾「和平接受判決，勿訴諸暴力」。

拜登19日下午進一步聲明指出，「我相信團結遠大於分裂。我知道我們不會在一夜之間治癒國家的傷口，但我仍堅定致力於盡我所能確保國人在公平和尊嚴下，依法獲得平等對待。」

拜登鼓勵抗議者「在符合法治的情況下，和平表達自己的觀點」，「我們的民主不容許暴力和破壞財產。」

瑞登豪斯19日獲判無罪，他的支持者於宣判前在法庭外集會，要求當庭釋放他。（歐新社...
瑞登豪斯19日獲判無罪，他的支持者於宣判前在法庭外集會，要求當庭釋放他。（歐新社）

瑞登豪斯 基諾沙 拜登

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