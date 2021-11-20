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中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

尋找彭帥 國際女網協會揚言撤出中國 聯合國也聲援

編譯盧炯燊／綜合19日電
彭帥舉報遭到性侵後，她的安危成為國際關注焦點。圖為彭帥2016年在北京參加中國網球公開賽。(美聯社)
彭帥舉報遭到性侵後，她的安危成為國際關注焦點。圖為彭帥2016年在北京參加中國網球公開賽。(美聯社)

兩度獲得大滿貫雙打冠軍的中國網球女星彭帥，自爆出遭前副總理張高麗性侵後一直「被消失」，事件持續發酵及擴大，國際女子網球協會(WTA)主席賽門(Steve Simon)力挺彭帥，重申要確實證明她安全無虞，否則退出中國這個以億元計的市場也在所不惜。

「彭帥電郵」火上加油 賽門：中國在撒謊

作為職業女網推廣者的賽門，本來一意是為WTA賺錢，但意想不到的擔任了另一角色，決不屈服於中國政府，也是少有願意退出這個全球最賺錢市場的體育運動界高管；一封早前聲稱是彭帥給他的電郵，反而加劇他的憤怒，直斥是中國在彭帥安全問題上向他撒謊。

賽門19日在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，他明白箇中的利害關係，WTA與中國關係正處於十字路口，但「我們絕對願意(從中國)撤出我們的業務，並處理隨之而來的所有復雜問題，因為處理這些問題比業務更大。」

之前有不少國際運動組織，包括美國男子職業籃球聯盟(NBA)與中國發生衝突，最後都因為中國市場而向中國屈服。

賽門早前收到一封聲稱是彭帥發給的電郵，強調她是安全的，然而賽門向CNN表示，懷疑不是她寫的，或者是她被迫寫的；至於中國網球協會早前向他保證彭帥安全之說，賽門也表示無法證實。

中國營收可觀 已成WTA最大市場

財務文件顯示，總部位於佛州的WTA每年收入約1億元，無論是規模還是財力都沒法與NBA或英超聯等體育組織相比；然而，中國已成為WTA最賺錢的地方。

賽門2018年與中國簽署為期十年的WTA巡迴賽合約，每年在中國舉辦WTA總決賽，獎金翻倍至1400萬元，使其成為罕見的女子體育賽事之一；WTA還獲得中國多個贊助商，包括串流媒體愛奇藝的支持，在中國的市場非常可觀。

在賽門毫不含糊支持彭帥的同時，聯合國也介入呼籲中國提供彭帥安全的證據，以及調查她遭前副總理性侵之事。

2024巴黎奧運主席：對此事不能沉默

聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)的發言人史勞塞爾(Liz Throssell)在瑞士日內瓦對媒體表示：「我們務必要見到她的下落及是否平安的證據。我們也要求對她的性侵指控展開完全透明的調查。」

史勞塞爾表示，根據現有信息，前世界女網前雙打冠軍彭帥自從在社群媒體上聲稱曾遭到性侵後，至今未公開露面；「我們要強調的是，知道她的下落及了解她的狀況是非常重要的。」

目前彭帥的名字已成為#whereispengshuai的標籤，世界不少運動員都使用這個標籤來聲援彭帥；2024巴黎奧組委主席埃斯坦格(Tony Estanguet)在推特發文稱感到非常震驚，希望她安全及盡快找到她，對事件不能沉默不發聲。

中國 彭帥 性侵

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