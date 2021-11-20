中官媒釋彭帥「近照」 外交部以「非外交問題」拒答

中國外交部發言人趙立堅被問到彭帥的近況時說，「這不是外交問題」。(美聯社)

中國 女網名將彭帥 自稱遭高官性侵 ，如今下落不明，問題都鬧到聯合國了，中國政府仍稱不知詳情；中國外交部發言人趙立堅回答記者詢問時說，這不是外交問題，他不知道情況如何。白宮發言人莎奇19日表示，中國政府應提出「獨立、可靠的證據」，證明她人在何處，且安全無虞。

彭帥自爆遭前中共中央常委張高麗性侵已兩周，外交部一直拿「不是外交問題」來作答。媒體提問彭帥目前情況時，中國國務院新聞辦均未回覆。

現年35歲，曾獲2013年溫布頓及2014年法國公開賽雙打冠軍的彭帥，也三度參加過奧運。北京冬季奧運即將於2月4日揭幕，彭帥此時失蹤，頓時成了全球大新聞。

白宮發言人莎奇：支持女性發聲 北京應交代彭帥下落

彭帥舉報遭到性侵後，她的安危成為國際關注焦點。白宮發言人莎奇被問及此事時說，希望中國坦誠交代彭師的下落。(路透)

莎奇(Jen Psaki)19日在白宮簡報會上表示，美國對此深感關切，與國際社會共同呼籲中國當局提供獨立且可驗證證據，交代彭帥下落及人身安全。

談到美方在此案上的立場，莎奇指出，任何性侵指控都應獲得調查，美國支持女性發聲與究責的能力，不論在國內或國外。

莎奇強調，美國會持續捍衛言論自由。她說：「我們都知道中國對批評『零容忍』，有許多將公開發聲人士噤聲的紀錄，我們會持續譴責這些作為。」

彭帥問候「周末愉快」？ CGTN記者推特被指「提油救火」

官方媒體中國環球電視網(CGTN)17日發布一封聲稱是彭帥寫的電子郵件對外報平安，但外界普遍質疑這封郵件的真實性。CGTN新媒體編輯部責編沈詩偉19日深夜於推特再發布三張彭帥近照，更被指是在「提油救火」，讓外界對彭帥目前處境更加擔憂。

沈詩偉於北京時間19日深夜在個人推特上公布號稱是彭帥發在微信朋友圈的三張近照。沈詩偉表示，彭帥問候大家「周末愉快」。

中國官媒環球電視網記者沈詩偉在推特轉發「彭帥朋友的微博，代彭帥轉達『周末快樂』，並附上三張彭帥的照片」。(取自推特)

位於日內瓦的聯合國人權專員署發言人史若索(Liz Throssell)19日呼籲，針對彭帥遭性侵的指控，發動「完全透明的」獨立調查。

這位女發言人說，「我認為，對所有性侵案，都應予調查，確保究責、受害人獲得司法正義，確實很重要。」

國際奧委會未置評 網壇明星紛發聲

國際奧委會根據其經驗，認為這類事情最好採「靜默外交」，才能獲得最妥善解決，也因此，它現階段不會對此事表示任何意見。

大體育組織不發言，個別網球名人就此事公然表態的倒不缺，頂尖男網選手喬科維奇(Novak Djokovic)說，他贊成如果中國不解決此問題，所有在中國舉行的國際網球賽事都該取消。

在義大利杜林參加ATP杯決賽的喬科維奇說，彭帥人都不見了，「這是很恐怖的事。」他說，整個網球界都該支持她和她的家人，確保她人身安好無恙，如果問題沒解決，大家仍到中國去比賽，「有點怪怪的。」