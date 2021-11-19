2男翻案判無罪 55年前是誰殺了馬爾康X？疑雲待解

因遭控暗殺而被定罪入獄20年的阿齊茲（中），18日被改判無罪後，在法庭表示，「今天讓我們出庭的事件，本不該發生」。（美聯社）

非裔 民權領袖馬爾康X(Malcolm X)在紐約市 遭暗殺半個多世紀後，兩位因暗殺他遭定罪入獄的男子，18日被宣判無罪；到底誰該為馬爾康X之死負責，也再次成為話題。

曼哈頓 法官艾倫‧比本 (Ellen Biben) 18日推翻了阿齊茲(Muhammad Aziz) 和已故的伊斯拉姆 (Khalil Islam) 1966年被法庭定的罪；曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)之前和兩位男子的律師重新調查此案並發現新證據，顯示阿齊茲與伊斯拉姆與馬爾康X之死無關，並確定執法當局當年隱瞞關鍵訊息。

阿齊茲(左)於1965年2月26日被捕。(美聯社)

83歲的阿齊茲被改判無罪後，在法庭表示，「今天讓我們出庭的事件，本不該發生。」

馬爾康X當年為非裔穆斯林組織「伊斯蘭國家」(Nation of Islam)辯護，呼籲非裔以「任何必要方式」主張自身公民權利，名噪全國；他與作家海利 (Alex Haley) 合著的自傳，至今仍是美國現代文學經典作品。

但馬爾康X生前最後時日，與非裔穆斯林組織分道揚鑣；他旅行麥加後，開始探討種族團結的可能性，被部分「伊斯蘭國家」成員視為叛徒。

馬爾康X在1965年2月21日哈林區奧杜邦宴會廳發表演講時，遭槍手暗殺，年僅39歲；三名男子一周內相繼被捕，速審速決；儘管阿齊茲與伊斯拉姆始終堅稱清白，仍被判終身監禁；他們分別在1985年和1987年獲假釋，伊斯拉姆已於2009年去世。

伊斯拉姆(右二)1965年3月3日被捕後遭收押。(美聯社)

三名定罪者中，只有哈利姆(Mujahid Abdul Halim)承認向馬爾康X開槍，並證實阿齊茲和伊斯拉姆並未犯案；兩人均有可信的不在場證明，也沒有物證足以將他們與此案相連。哈利姆在2010年獲假釋。

曼哈頓地區檢察官萬斯 (Cyrus Vance Jr.) 告訴法庭，聯邦調查局(FBI)文件顯示，當年證人無法識別伊斯蘭證人且指認了其他嫌疑人；已故FBI局長胡佛(J. Edgar Hoover)還要臥底探員勿向警方和檢察官透露自己線民身分。

長期以來兩人的定罪一直被質疑，圍繞此案的其他理論和指控從未止歇；去年年初Netflix播出紀錄片系列「誰殺了馬爾康 X？」後，萬斯辦公室重啟調查。

兩名定罪者翻案無罪後，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 表示，大眾要求得到更多答案，「我們仍然需要知道是誰殺了馬爾康X，以及是誰下的令。」