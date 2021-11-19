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奧州州長出手留一命 處決前喊卡 死囚瓊斯獲減刑

記者胡玉立／綜合報導
奧克拉荷馬州死刑犯瓊斯 (圖)在預定行刑前幾小時，獲州長將刑期減為無期徒刑，但不得假釋。（美聯社）
奧克拉荷馬州死刑犯瓊斯 (圖)在預定行刑前幾小時，獲州長將刑期減為無期徒刑，但不得假釋。（美聯社）

奧克拉荷馬州州長史蒂特 (Kevin Stitt) 18日行使州長權力，在死刑犯瓊斯 (Julius Jones) 預定行刑前幾小時，將瓊斯刑期減為無期徒刑，但不得假釋；現年41歲的瓊斯被控1999年劫車殺人遭定罪判刑，他將遭處決的消息傳出後，曾引發強烈抗議。

瓊斯原訂18日下午4時行刑，史蒂特在中午過後宣布，「經謹慎考量並審視各方資料，我決定將瓊斯刑期減為不得假釋的無期徒刑。」在州議會大廈聚集支持瓊斯的人群，爆出熱烈掌聲和歡呼。

瓊斯因1999年在奧克拉荷馬城郊區劫車槍殺商人豪威爾(Paul Howell)，被判一級謀殺罪、獲判死刑；但2018年女星薇拉·戴維斯 (Viola Davis) 製作的紀錄片《最後的辯護》(The Last Defense)在ABC頻道播出後，瓊斯案的知名度顯著增加，其後包括金卡戴珊(Kim Kardashian)在內的多位名人和明星運動員均公開敦促史蒂特為瓊斯減刑。

瓊斯聲稱他遭真正的兇手陷害，但檢方堅稱證據確鑿。奧州總檢察長奧康納(John O’Connor)18日表示，他尊重史蒂特的決定，但仍相信瓊斯有罪。

瓊斯的律師是在18日稍早提交緊急請求，要求暫停處決，並指奧州注射毒劑的死刑程序，「為囚犯帶來嚴重痛苦和實質風險」；律師並提到，10月另一死囚格蘭特(John Marion Grant)被處決時抽搐嘔吐。

奧州赦免假釋委員會11月1日以3比1做出表決，建議史蒂特將瓊斯改判為可假釋的無期徒刑；委員會有數位成員同意，讓瓊斯入罪的證據，令人懷疑。

瓊斯的代表律師巴斯(Amanda Bass)表示，團隊曾希望史蒂特全力支持假釋委員會給予瓊斯假釋機會的建議，但他們感激瓊斯未被處決，「史蒂特州長今天確保奧克拉荷馬州不會處決無辜者，社會大眾恢復對刑事司法體制的信心，向前邁出重要一步。」

瓊斯即將行刑的消息傳出後，史蒂特對是否相救一度保持沉默，奧克拉荷馬城高中生17日為此罷課抗議；示威活動計畫在18日於洛杉磯、華府、新澤西州和明尼蘇達州同步展開；國家橄欖球聯盟(NFL)克利夫蘭布朗隊四分衛、奧克拉荷馬大學海斯曼獎盃(Heisman Trophy)得主梅菲爾德(Baker Mayfield)17日更含淚聲援。

奧克拉荷馬州 新澤西州 運動員

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