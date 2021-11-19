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艾伯里被白人槍殺 槍手承認未受威脅：我嚇到才開槍

編譯郭宣含／綜合18日電
喬治亞州民眾18日示威，要求為遭白人槍殺的艾伯里伸張正義。（Getty Images）
喬治亞州民眾18日示威，要求為遭白人槍殺的艾伯里伸張正義。（Getty Images）

高等法院法官華斯利(Timothy Walmsley)18日審理喬治亞州非裔男子艾伯里(Ahmaud Arbery)慢跑遭白人槍殺一案，其一槍手崔維斯‧馬麥克(Travis McMichael)第二天作證時表示，他拿散彈槍朝艾伯里開槍前，艾伯里並未以任何方式威脅他。

辯護律師18日傳喚七名目擊者，包括馬麥克；馬麥克在第二天作證交叉詢問時表示，他舉槍前，25歲的艾伯里並未顯露武器或與其對話；但馬麥克主張「根據他的印象」，艾伯里可能構成威脅，因為艾伯里直接朝他跑過來，而且他看到艾伯里企圖跳上白人鄰居布萊恩(William“Roddie”Bryan)的車。

正在喬治亞州審理的非裔男子艾伯里慢跑遭白人槍殺一案，其中一槍手崔維斯‧馬麥可(圖...
正在喬治亞州審理的非裔男子艾伯里慢跑遭白人槍殺一案，其中一槍手崔維斯‧馬麥可(圖)作證時表示，他拿霰彈槍朝艾伯里開槍前，艾伯里並未以任何方式威脅他。（路透）

艾伯里2020年2月23日慢跑經過馬麥克整修中的住家後，馬麥克與父親葛瑞格里‧馬麥克(Gregory McMichael)持武開車追殺艾伯里；布萊恩後來也開車加入，並以手機錄下影片。在艾伯里遭射殺的影片在網路傳開後，更加深全國不滿種族不公的呼聲。

檢察官琳達·杜尼科斯基(Linda Dunikoski)表示：「艾伯里只是跑離你，你卻拿出散彈槍指向他。」

馬麥克17日第一天作證，也是三名被告中首度有人公開談論這起凶殺案，另兩名被告未出庭作證；馬麥克表示，艾伯里攻擊他，意圖搶走散彈槍，迫使他在一瞬間做出「生死抉擇」。

杜尼科斯基18日表示，這番話並非馬麥克在事發兩小時後告訴警方的內容，「所以你開槍，不是因為他奪走你的槍，而是因為他從轉角出現，你剛好在那，所以你就立刻扣下扳機。」

「不是，我嚇壞了。」馬麥克回應：「我們面對面，我嚇壞的當下開了槍。」

馬麥克表示，是因為鄰居表示說有事情發生，他才靠近艾伯里詢問；馬麥克說，艾伯里先停下腳步，但聽到警察在路上後就拔腿狂奔。

馬麥克被問到是否曾在社區攔下陌生人，問他們在幹嘛，馬麥克則說從來沒有。

被告辯護律師主張，他的委託人試圖阻止社區搶案，才會開槍自衛；檢察官則表示無合理理由，且無證據指出艾伯里犯案。

華斯利預計29日展開此案終結辯論，三名白人的判決可能在感恩節前出爐。

檢察官 警察 喬治亞州

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