美擬推動印太經濟架構 商務部長：將具包容及彈性

商務部長雷蒙多表示，美國計劃推動新的印太經濟架構，涵蓋供應鏈韌性、半導體、基礎設施、網路安全等領域。 路透

美國 商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）今天表示，美國計劃推動新的印太經濟架構，涵蓋供應鏈 韌性、半導體、基礎設施、網路安全等領域；這項架構也將兼具包容性及彈性，以讓更多不同國家加入。

雷蒙多於15日至18日訪問日本、新加坡及馬來西亞。她今天下午在馬來西亞吉隆坡舉行電話記者會，為上任後首趟正式亞洲行作結。

她表示，美國總統拜登（Joe Biden）日前宣布，美國有意與夥伴合作發展一項印太經濟架構（Indo-Pacific economic framework）。這次亞洲行讓她有機會與夥伴討論，聽取他們的意見。

雷蒙多昨天與新加坡、紐西蘭、澳洲官員見面討論有關這項經濟架構，她說，有信心將能一起打造這項強化經濟的架構。

她表示，預計明年啟動程序，「我們計畫讓這項架構具有彈性與包容性」，讓更多不同國家可以加入。

有媒體問及台灣在這項架構上能扮演的角色，雷蒙多回應表示，目前討論還在初期階段，現在談論「具體哪些國家、哪些議題」還太早。

至於這項經濟架構涵蓋範圍以及與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）有何不同？雷蒙多指出，這是一項有關「新經濟的新架構」，不像CPTPP等傳統自貿協定。美國希望涵蓋的範圍包括供應鏈韌性、半導體、基礎設施、網路安全、隱私權及科技標準等。

她舉例說，也許可包括區域內盟友如何在供應鏈上合作、分享資訊、管理供應鏈，以戰略方式協調供應鏈的投資等。

此外，雷蒙多表示，她這次訪問期間與馬來西亞15家半導體供應鏈的企業會談，以了解政府可如何協助解決企業需求。半導體需求正以前所未見的速度增長，供應也必須跟著提升。

她指出，美國有意提升美國國內半導體供應，也希望跟夥伴合作。