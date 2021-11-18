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拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

睽違5年 美墨加領袖峰會將在白宮登場

中央社／華盛頓17日綜合外電報導

美國加拿大墨西哥三國領袖明天將在白宮舉行5年來首次峰會，以促進經濟整合，但3方對於汽車產業、拜登買美國貨政策和墨西哥能源費用的歧見，恐對會談造成影響。

美國總統拜登（Joe Biden ）恢復了所謂的「三友峰會」（Three Amigos summit），此次峰會明天下午將在白宮舉行，這是2016年川普取消這項會議以來首度舉行。三國領袖在舉行三方峰會前，將先舉行雙邊會談。

會中將力求促進經濟合作，但加拿大和墨西哥對於拜登提出的「買美國貨」（Buy American）政策和研議中的電動車稅額減免計畫感到憂心，後者對有工會組織的美國製造商有利。

目前任職智庫加拿大全球事務研究所（Canadian Global Affairs Institute）的前外交官羅伯森表示，美國是墨西哥和加拿大的最大貿易夥伴國，而三方交易最多的製成品就是汽車和卡車。

目前任職智庫加拿大全球事務研究所（Canadian Global Affairs Institute）的前外交官羅伯森表示：「北美汽車產業高度整合，因此在生產世界級電動車和電池產業方面打團體戰，對這三個國家來說，符合經濟效益。」

但加拿大和墨西哥希望能在公平的基礎上，競相吸引各公司在其境內設立電動車供應鏈工廠。

問題是拜登目前在國會卡關的社會支出和氣候法案包括，為美國生產的電動車提供至多1萬2500美元的稅額減免。

加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天在會見美國國會兩黨議員後告訴媒體，電動車可能會成為美加雙邊關係的主要議題。

美國 加拿大 墨西哥

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