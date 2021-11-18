美國會委員會發布539頁抗中戰略報告 主要內容一次看
美國國會由兩黨組成的小組委員會發表一份沒有法律拘束力的報告指出，基於中國的「必勝主義」及「攻擊性」居高不下，因此美國應該強化對中國攻台的威懾能力，並加強監視中國企業。
國會美中經濟與安全審查委員會發表的539頁報告指出，由於中共領導人面對內部「必勝主義」的高漲聲浪，以及負債沈重、科技依賴美國以及處理疫情遭致批評的現實差距，因此中共專斷的行為可能升高。
報告指出，「不管中國內部與外在環境如何演變，由於中國領導人陷於對外發言與現實挑戰之間的緊張情勢，因此好戰的姿態可能益發強硬。中共現在可能以好戰的態度來因應，以圖對抗已知的威脅，來自我防衛，或是壓抑自以為是的優勢」。
這份報告凸顯出儘管雙方領導人已經舉行峰會，但根深蒂固的緊張情勢依然未解。
報告建議，國會應考慮全面性地立法，因應美國投資人投資中國股市、債市與衍生性工具的風險，並保障投資利益，包括限制投資人投資在美上市中概股的能力，也就是敦促國會考慮禁止投資透過「可變利益實體」（VIE）經營中國業務的在美上市中概股。
報告也建議國會，應確保2018年通過的「出口控制改革法」，及「外國投資風險評估現代化法」能夠有效落實，同時考慮經由立法程序成立專責機關，篩檢關鍵的供應鏈及生產能力外移到中國的情況，以保護美國的國安及經濟安全利益。
報告也建議國會指示美國證管會（SEC），要求在美國上市、在中國有生產設施的企業每年提出報告，說明中共黨委是否介入公司營運。
在政治方面，這份報告也警告，「中國對台灣的作法愈來愈具壓制性，幾乎每天都對台海現狀施加壓力，且使發生軍事危機的潛在可能性升高」。
報告說，中共解放軍實力增強，「基本性地改變戰略環境，且使台海威懾力的軍事格局為之弱化。如今解放軍已經擁有或接近達成攻擊台灣，同時威懾、延滯或擊敗美國的軍事干預情的初步能力；勢雖雖仍在醞釀之中，但中國領導人可能不惜干冒高風險而動用軍力」。
該小組要求國會授權政府，在印度─太平洋區域部署大量的反艦與彈道飛彈，並「強化」美國在該區域內的基地，以增強對共軍攻台的威懾能力。
報告並警告，中國累積核武的規模，可能有意支持一套「有限度先行動用核武的新戰略 」；這套戰略將「使中國領導人以核武力量作槓桿，來達成維繫本身存續之外的目標，例如壓制其他國家，或威懾美國干預對台戰爭」。
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