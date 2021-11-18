美國會委員會發布539頁抗中戰略報告 主要內容一次看

美國國會由兩黨組成的小組委員會發表的報告建議，美國應該強化對中國攻台的威懾能力，並加強監視中國企業。路透

美國 國會由兩黨組成的小組委員會發表一份沒有法律拘束力的報告指出，基於中國 的「必勝主義」及「攻擊性」居高不下，因此美國應該強化對中國攻台的威懾能力，並加強監視中國企業。

國會美中經濟與安全審查委員會發表的539頁報告指出，由於中共領導人面對內部「必勝主義」的高漲聲浪，以及負債沈重、科技依賴美國以及處理疫情遭致批評的現實差距，因此中共專斷的行為可能升高。

報告指出，「不管中國內部與外在環境如何演變，由於中國領導人陷於對外發言與現實挑戰之間的緊張情勢，因此好戰的姿態可能益發強硬。中共現在可能以好戰的態度來因應，以圖對抗已知的威脅，來自我防衛，或是壓抑自以為是的優勢」。

這份報告凸顯出儘管雙方領導人已經舉行峰會，但根深蒂固的緊張情勢依然未解。

報告建議，國會應考慮全面性地立法，因應美國投資 人投資中國股市、債市與衍生性工具的風險，並保障投資利益，包括限制投資人投資在美上市中概股的能力，也就是敦促國會考慮禁止投資透過「可變利益實體」（VIE）經營中國業務的在美上市中概股。

報告也建議國會，應確保2018年通過的「出口控制改革法」，及「外國投資風險評估現代化法」能夠有效落實，同時考慮經由立法程序成立專責機關，篩檢關鍵的供應鏈及生產能力外移到中國的情況，以保護美國的國安及經濟安全利益。

報告也建議國會指示美國證管會（SEC），要求在美國上市、在中國有生產設施的企業每年提出報告，說明中共黨委是否介入公司營運。

在政治方面，這份報告也警告，「中國對台灣的作法愈來愈具壓制性，幾乎每天都對台海現狀施加壓力，且使發生軍事危機的潛在可能性升高」。

報告說，中共解放軍實力增強，「基本性地改變戰略環境，且使台海威懾力的軍事格局為之弱化。如今解放軍已經擁有或接近達成攻擊台灣，同時威懾、延滯或擊敗美國的軍事干預情的初步能力；勢雖雖仍在醞釀之中，但中國領導人可能不惜干冒高風險而動用軍力」。

該小組要求國會授權政府，在印度─太平洋區域部署大量的反艦與彈道飛彈，並「強化」美國在該區域內的基地，以增強對共軍攻台的威懾能力。

報告並警告，中國累積核武的規模，可能有意支持一套「有限度先行動用核武的新戰略 」；這套戰略將「使中國領導人以核武力量作槓桿，來達成維繫本身存續之外的目標，例如壓制其他國家，或威懾美國干預對台戰爭」。