美中軍備管控 將進行非正式會談
路透報導，白宮國家安全會議(NSC)17日表示，美國和中國將針對軍備管制進行「談話」(conservations)，但這並非「正式會談」(formal talks)；另外，美軍第二號人物海頓(General John Hyten)近日首度披露中國今夏試射極音速飛彈的新細節，憂心中國未來恐有能力以核武襲擊美國。
路透指出，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)16日表示，拜登總統和中國國家主席習近平本周同意，雙方將「尋求展開關於戰略穩定性的討論」。
在蘇利文發言後，國家安全會議發出聲明提醒，勿過度誇大拜登和習近平的討論，並強調如今的美中對談，有別於數十年前美國與俄羅斯的對談。
蘇利文表示，美國與俄國的對話「更加成熟，且有更深的淵源。」「美中關係的對話未臻成熟，但兩位領袖確實觸及這些議題，現在我們身負重任，得想出可推動目標的最有效作法。」
在美中談到軍備議題後，NSC出面澄清，指出與美國及俄羅斯數十年來進行的軍備管制會談相比，美中談話屬不同等級，美中的目標是軍備管控「談話」，而非「正式會談」。
NSC發言人表示：「那不是軍備管控的會談，而是授權對話者的談話。」但他未透露更多細節。
根據路透，這些對話出現之際，美國日益擔憂中國飛彈和核武與日俱增；美國不只一次敦促中國加入最近與俄國簽署的「新戰略武器裁減條約」。
哥倫比亞廣播公司(CBS)16日獨家報導，參謀首長聯席會議副主席、空軍一級上將海頓在接受專訪時首度透露，中國7月27日試射極音速飛彈的新細節，當時試射速度比音速快五倍，他擔心中國將來恐有能力對美國發動核武突襲。
白宮和國防部官員避談中國試射細節，海頓是首位談到相關細節的現任官員。
海頓說：「中國當時發射了一枚長程飛彈，繞了地球一圈並飛回中國，雖然沒有精準打中既定目標，但已夠接近，中方發展軍事武器的能力已能夠引起美國注意。」
據了解，中國當時試射的飛彈與過去的洲際彈道飛彈不同，傳統的洲際飛彈飛行高度較高，能以長程雷達追蹤；但極音速飛彈飛行高度較低，雷達難以偵測。
海頓表示：「中國製造極音速飛彈的能力，再配合最近新建數以百計飛彈發射井，使中國可能很快就有對美國發動突襲核武攻擊的能力。」
海頓指出，美國也在研發極音速飛彈，但速度遠不及中國；中國製造極音速飛彈的能力引起美方注意，雖仍不如蘇聯1957年首次發射人造衛星時給美國帶來的壓力，但也讓美國更警惕。
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