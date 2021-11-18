美中軍備管控 將進行非正式會談

美國海軍與陸軍10月在猶他州進行極音速飛彈飛行測試，驗證五角大廈研發中的一款極音速滑翔載具的各方面性能。美國和俄、中等對手加快腳步研發極音速武器，這種新一代武器能壓縮對手反應時間和傳統攔截機制。(路透)

路透報導，白宮國家安全會議(NSC)17日表示，美國 和中國 將針對軍備管制進行「談話」(conservations)，但這並非「正式會談」(formal talks)；另外，美軍第二號人物海頓(General John Hyten)近日首度披露中國今夏試射極音速飛彈 的新細節，憂心中國未來恐有能力以核武襲擊美國。

路透指出，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)16日表示，拜登總統和中國國家主席習近平本周同意，雙方將「尋求展開關於戰略穩定性的討論」。

在蘇利文發言後，國家安全會議發出聲明提醒，勿過度誇大拜登和習近平的討論，並強調如今的美中對談，有別於數十年前美國與俄羅斯的對談。

蘇利文表示，美國與俄國的對話「更加成熟，且有更深的淵源。」「美中關係的對話未臻成熟，但兩位領袖確實觸及這些議題，現在我們身負重任，得想出可推動目標的最有效作法。」

在美中談到軍備議題後，NSC出面澄清，指出與美國及俄羅斯數十年來進行的軍備管制會談相比，美中談話屬不同等級，美中的目標是軍備管控「談話」，而非「正式會談」。

NSC發言人表示：「那不是軍備管控的會談，而是授權對話者的談話。」但他未透露更多細節。

根據路透，這些對話出現之際，美國日益擔憂中國飛彈和核武與日俱增；美國不只一次敦促中國加入最近與俄國簽署的「新戰略武器裁減條約」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)16日獨家報導，參謀首長聯席會議副主席、空軍一級上將海頓在接受專訪時首度透露，中國7月27日試射極音速飛彈的新細節，當時試射速度比音速快五倍，他擔心中國將來恐有能力對美國發動核武突襲。

白宮和國防部官員避談中國試射細節，海頓是首位談到相關細節的現任官員。

即將退休的參謀首長聯席會議副主席海頓將軍對中國核彈快速發展，表示擔心。(美聯社)

海頓說：「中國當時發射了一枚長程飛彈，繞了地球一圈並飛回中國，雖然沒有精準打中既定目標，但已夠接近，中方發展軍事武器的能力已能夠引起美國注意。」

據了解，中國當時試射的飛彈與過去的洲際彈道飛彈不同，傳統的洲際飛彈飛行高度較高，能以長程雷達追蹤；但極音速飛彈飛行高度較低，雷達難以偵測。

圖為中國在玉門大舉興建的導彈發射井。美國軍情衛星發現解放軍正在中國西部大舉擴建洲際導彈的發射基地，能搭載核武的極音速滑翔載具，也因此大幅彰顯中國正在「高速強化核武打擊戰力」。(美聯社)

海頓表示：「中國製造極音速飛彈的能力，再配合最近新建數以百計飛彈發射井，使中國可能很快就有對美國發動突襲核武攻擊的能力。」

海頓指出，美國也在研發極音速飛彈，但速度遠不及中國；中國製造極音速飛彈的能力引起美方注意，雖仍不如蘇聯1957年首次發射人造衛星時給美國帶來的壓力，但也讓美國更警惕。