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國會暴動案 巴農涉藐視國會 跳過傳訊仍拒認罪

編譯郭宣含／綜合17日電
前川普總統時代白宮總顧問巴農拒絕應國會調查1月6日國會暴動傳票，遭控藐視國會，他17日在華府聯邦法院拒絕認罪，即將受審。(Getty Images)
前川普總統時代白宮總顧問巴農拒絕應國會調查1月6日國會暴動傳票，遭控藐視國會，他17日在華府聯邦法院拒絕認罪，即將受審。(Getty Images)

根據聯邦法院17日通知，前總統川普的顧問巴農(Steve Bannon)對他藐視國會的控訴拒絕認罪；先前他因拒絕國會議員調查1月6日國會暴動時所發出的傳票，因此面臨兩項控罪。

此通知在18日上午的聽證前出爐，巴農原本預計在18日出庭，由華盛頓特區聯邦地區法官尼科爾斯(Carl Nichols)監督此案，並決定是否可能須開審巴農藐視國會一案，因他未作證，也未提交文件配合眾院調查國會暴動。

國會調查國會暴動委員會正全面傳訊當天相關川普核心成員；司法單位也在逮捕與定罪涉案...
國會調查國會暴動委員會正全面傳訊當天相關川普核心成員；司法單位也在逮捕與定罪涉案的川普支持者。(美聯社)

根據巴農與其律師簽署的法律文件，巴農表示，他不需要法官在公開法庭上念讀他的控罪；言下之意，法庭可能跳過18日的正式傳訊，當天早上的線上情況會議可能變成簡單與法官確認，討論巴農案件的時間和其他程序。

67歲的巴農15日向聯邦調查局(FBI)投案，隨後無保獲釋，他得遵守一般監管規則，包括交出護照、每周須定期向法院指派官員報到；巴農投案時聲稱，他和他的幕僚「正在跟拜登政府洽談。」

巴農主張，他因川普聲稱的行政特權(executive privilege)而避免作證，但在國會暴動發生時，他已有多年未在川普政府任職。

巴農15日首度出庭聽審後告訴記者，他與團隊誓言開始反擊這些控罪，並針對司法部長加蘭德(Merrick Garland)、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)及拜登總統，「我現在告訴你們，對他們來說，這是來自地獄的輕罪。」

巴農遭以拒絕出席國會作證、拒絕配合國會傳票交出資料兩項刑事犯罪起訴；司法部指出，罪狀若成立，每一條罪狀最短得坐牢30天，最長1年，且須繳納最高10萬元的罰款。

根據法庭文件，巴農拒絕承認兩項控罪，並要求法官尼科爾斯免除傳訊。

巴農律師肖恩(David Schoen)告訴財經媒體CNBC：「巴農和我們團隊單純認為，法庭沒道理傳訊。」

肖恩指出，巴農遭起訴、看過起訴書也拒絕認罪，這些都寫在起訴書中，免除傳訊可提高效率。

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