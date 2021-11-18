杯葛北京冬奧？布林肯卻支吾以對 官員：拜登料不出席

拜登政府是否會外交杯葛北京冬奧尚未決定，但官員預計拜登本人不會出席。圖為北京的奧運標誌。（路透）

「拜習會」後，拜登 總統是否會出席2022年北京 冬奧成為焦點，一名高級官員向有線電視新聞網(CNN)表示，拜登政府外交杯葛北京冬奧只差一線，預計拜登本人不會出席，至於其他政府官員是否出席則在技術上尚未落實，但政府內部的相關討論，都是朝向這個方向發展，預料拜登在月底前會作出決定。

目前大多數民主黨及共和黨議員，包括眾院議長波洛西都主張在外交上抵制北京冬奧，抗議中國侵犯人權；雖然一些共和黨人甚至建議美國 運動員也不要參加，但這位官員表示不太可能。

在「拜習會」上，兩位領袖都沒談到北京冬奧及拜登是否出席的問題；當拜登16日被問及會否有美國代表團出席時，他當時已轉身但回應說，「我是代表團，我處理了它」。白宮副新聞秘書馬爾(Chris Meagher)17日就此澄清，「總統昨晚沒有最新答覆」。

國務卿布林肯上周在出席「紐約時報」DealBook會談時表示，美國與盟國正在就如何應對北京冬奧展開「積極對話」。

早前有消息指出，美國將會在外交上抵制北京冬奧而不派官員出席，但盟國可自行決定是否派團前往。

北京冬奧定於2月4日至20日舉行，由於距今不到三個月，美國政府必須盡快作出明確決定，然而當問及美國及盟國做出決定的最後期限時，布林肯卻支吾以對。

布林肯早前曾說鑑於中國在新疆的「種族滅絕」，應對北京冬奧實施制裁；波洛西今年5月曾要求透過外交途徑予以杯葛；共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)更主張從經濟及外交方面實行全面制裁。

「華盛頓郵報」的報導指出，拜登政府杯葛北京冬奧跟拜登與中國國家主席習近平的視頻峰會無關，峰會的目的旨在緩和雙方因為台灣及其他敏感問題而日益升高的緊張關係，避免發生軍事衝突。

峰會前，有廣泛報導習近平會藉機邀請拜登出席北京冬奧開幕式，但根據雙方會後公布的內容，長達三個半小時的會談裡未觸及這個問題。