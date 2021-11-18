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拜登推銷基建 稱有助「制衡中國」學者：研發才是關鍵

拜登推銷基建「有助制衡中國」 學者：研發才是關鍵

編譯潘勛／綜合17日電

拜登總統前往全國推銷基礎設施建設案時表示，斥資1兆2000億元重修重建橋梁道路及寬頻上網，有助重振國家競爭力，對付全球頭號對手中國，在爭奪21世紀經濟主導權方面致勝；但經濟學者指出，對中國祭出關稅不是爭勝良方，投資於研發才是硬道理。

紐約時報報導，拜登16日在新罕布夏州指出，國家準備大刀闊斧改變當前局面，例如因為基建法案過關，2022年將是美國20年來頭一次投資於基建要超越中國；拜登另稱基建案是與中國就競奪21世紀經濟主導權一事，美國邁出重要一步。

但目前的基建案並未納入拜登去年打選戰時的一切承諾，沒注資在研發，沒能提供誘因讓廠商留在國內生產。

專攻貿易政策的康乃爾大學經濟學者普拉薩德(Eswar Prasad)說，基建案這一步雖重要，但相形中國投資於軟硬基礎設施所取得的進展，真的不算多巨大；基建案是國防的妙招，但能由根本改變兩國演進態勢嗎？他認為光憑這條法案辦不到。

即便拜登政府開始動用基建案預算，用在升級橋梁道路寬頻水管等，但拜登想要與中國在經濟上抗衡的施政構想，很多還卡在國會；例如想大幅增加聯邦研發經費，用來培養先進電池、半導體等高科技產業，雖由參院通過，但眾院還沒有。

拜登另想斥資提振低排污能源生產，包括提供千百億元財稅誘因，都要看為數1.85兆元預算案能否通過，但即便是民主黨對預算案到今天都還沒共識；預算案還想斥資在全國兒童學前托育等協助勞工的施政，經濟學者認為這麼做才有助於提升勞工的技術及生產力。

學者們表示，拜登真能帶領接下來兩法案由國會過關，才算打好美國工業政策的地基，與中國投資在製造業及先進工業能夠抗衡；假如辦不到，那拜登可以改善國內的運輸、能源及資訊部門沒錯，但想制衡中國，工夫還沒做足。

美國愈來愈注意與中國爭衡制勝；川普時代便向中國祭出關稅，拜登則川規拜隨；但學者們認為要跟中國就主宰全球製造業、高科技業競爭而且勝出，動用關稅不算強大招數，聯邦要支援科技研發，另讓勞工大眾更有彈性，才能辦得到。

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