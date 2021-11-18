USCC報告：解放軍已有攻台能力 促推進售台國防物資

國會報告指出，目前中共解放軍已具備對台灣實施空中和海上封鎖、網路攻擊和導彈襲擊的能力。圖為台灣「漢光37號」演習。（本報資料照片）

美中經濟與安全審查委員會(USCC)近日發布年度報告，評估顯示目前海峽兩岸處於危險的不穩定時期，中國 軍事能力提升，已經有或接近有攻台的能力，增加兩岸衝突的可能性，因此建議國會推進加強台灣向美國 購買國防物資的能力，並確保美國履行「台灣關係法 」所規定的義務；報告還建議增加對中國投資的限制。

該報告涉及中共成立百年之際的野心與挑戰、中國在拉美地區和加勒比地區的影響、中共的經濟和技術目標、中國政府對企業發展的控制、美中金融互通及美國國家安全風險、中國核力量、中國軍事能力及對台灣發動戰爭的決策、對香港問題的態度，以及對2021年經貿、安全、政治和外交事務的回顧。

報告指出，中國軍事能力的提升從根本上改變了戰略環境，中國大陸對台灣日益強硬的態度幾乎天天給兩岸加壓，增加了軍事危機的可能性。

報告指出，中國領導人可能將2020年定為中國人民解放軍(PLA)發展入侵台灣所需能力的里程碑，為實現此目標，在過去20年系統規畫、建設並訓練部隊，目前解放軍已具備對台灣實施空中和海上封鎖、網路攻擊和導彈襲擊的能力，預計未來幾年將繼續增強。

報告說，鑑於當前事態，單靠美國軍事力量就能阻止中方對台發動攻擊的確定性已降低；儘管如此，對中國領導人來說，是否以及何時入侵台灣是政治問題而非軍事問題，其中要評估的包括與美軍對抗的不確定性、可能對中國經濟造成嚴重損失、可能導致其他國家組成聯盟以遏止中國的發展等。

該報告指出，台灣在「不對稱防禦」解放軍攻擊方面有重要進展，在研製導彈上也取得成效，但台灣仍面臨幾十年來國防投資不足的嚴峻挑戰，能夠抵禦解放軍封鎖的關鍵資源也不足。

基於當前情況，USCC建議國會推進增強台灣向美國購買國防物資的能力，並加快此進程；此外國會也應在近期加強美國軍事威懾的可信度，保證美國履行「台灣關係法」所規定的義務，抵制任何可能危及台灣安全的武力行為。

在美中金融互通及對美國國家安全的風險方面，該報告指出，由於中國政府僅在符合其國家利益的情況下才允許外資進入中國市場，因此名義上的金融「開放」其實是一個精心管理的過程，旨在加強國家對資本市場的控制，並引導外國資金實現中國發展目標。

如此狀況及挑戰加劇了美國機構的監管難度，交易缺乏透明度也加深了美國經濟和國家安全利益的風險，因此USCC建議國會完善法規或新增法案，確保在美國受到制裁的中國實體(entity)也會自動受到其他當局的制裁；此外也可通過立法降低投資中國股權、債務及衍生產品給美國投資者帶來的風險。