對非裔輸台裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

美國 台灣移民第二代吳弭(Michelle Wu)16日就任麻州波士頓 市長,成為波士頓第一位女性市長與第一位非白人市長。但全國公共廣播電台(NPR)推送相關新聞時,內容簡介卻引述有人對非裔 敗給亞裔感到「失望」的段落,在網路引發一陣撻伐,NPR最後刪除原推文、道歉與更新頭條。

根據《華盛頓觀察家》與網路截圖,NPR在發布報導的推文引述原文一個段落,指出「儘管許多人正把(吳弭就職)視為一個轉捩點而喝采,許多人視此更多的是一次失望,三位非裔候選人在選戰甚至無法匹敵」。

NPR的推文旋即引來批判,如曾爭取民主黨總統提名的楊安澤指「這個…不是篇好新聞」,自由評論作家霍頓(Drew Holden)譏諷「因為錯誤類型的女性少數族裔打贏波士頓市長選舉,NPR似乎正舉行批鬥大會」。佛州州長發言人普夏(Christina Pushaw)發推文稱,「我們都是美國人,身份認同政治是反美國的,撤資NPR」。

NPR最後刪除原推文,新的推文將報導標題與內容簡介改成更貼近原文的非裔活動分子與政治策士對選戰的感想和反思,同時在回文承認原推文造成傷害與致歉,「我們認識到自己並非總是第一次就把事情做對,我們之前的推文/標題歪曲這個故事。」

Many were hopeful Boston would finally elect its first Black mayor, as most of the nation's 30 largest cities have already done.



Black activists and political strategists reflect on what they can learn from the 2021 campaign season. https://t.co/W5dz54ZBuF