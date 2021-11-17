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觸底反彈？美中言辭趨緩 雙方關係「很糟→糟」

記者胡玉立／綜合報導
香港民眾16日在街頭觀看拜習視訊峰會。(路透)
香港民眾16日在街頭觀看拜習視訊峰會。(路透)

拜登總統與中國國家主席習近平的線上會談是否修復美中關係？美聯社指出，習拜會雖沒有突破性進展，但會中熱切氛圍顯示雙方關係，正處在從「很糟」到「糟」的「謹慎樂觀」轉折點；會中的緩和言辭象徵一大進步，但究竟能帶來什麼好處，取決於兩國能否找到合作領域，並達成共識、變通或其他解決爭端之道。

分析指出，前總統川普任內對中國商品全面徵收報復性關稅後，美中關係急劇下降；多年來美方持續抱怨技術被盜，力圖讓華為等中國科技巨頭退出美國，並嚴厲批評中國人權問題。拜登上台後，美中關係依然冷淡。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪3月曾斥責國務卿布林肯(Antony Blinken)和國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)，指美國未能處理好自己的人權問題，行徑偽善；美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)7月的中國行和之後美國氣候特使柯瑞(John Kerry)訪中，情況也沒好到哪去。

但蘇利文和楊潔篪10月瑞士再次會面時，雙方關係似已「觸底反彈」；蘇利文明確表示，美國尋求雙方高層更好接觸，「以確保負責任競爭」。那場會面是習近平與拜登9月通話的後續，為16日拜習線上會奠定基礎。

拜習線上峰會，習近平稱拜登是「老朋友」，兩人會談前還曾感嘆沒能當面會晤；美方形容會談相互尊重、坦率和公開，中國發言人趙立堅稱會談坦誠、具建設性、實質性和富有成果。

從導致美中關係緊張的源頭來看，雙方在貿易、科技、人權、台灣和南海等問題都存在分歧。

習近平在會上最尖銳的評論，是談到「台獨勢力」和美國利用這些勢力牽制中國，乃美中緊張局勢主要來源；中國官媒新華社報導，習近平說，中國將為和平統一做最大努力，「但若台獨分裂勢力挑釁，我們將被迫採取嚴厲措施。」

專家指稱，拜登在會中廣泛談及人權問題，特別對中國鎮壓香港、在西藏及在新疆對待維吾爾族的做法表達關切。

新華社援引習近平的話表示，中國願在「相互尊重基礎上進行人權對話，但不支持利用人權干涉他國內政。」針對貿易關係，習近平則表示，北京反對將「貿易政治化」和華府以國家安全為由阻止中國企業進入市場。

拜習會後，美中關係何去何從？卡內基國際和平基金會韓磊(Paul Haenle)表示，美中關係是全球最大的兩個經濟體和溫室氣體排放國，雙方關係或許是世界上最重要的雙邊關係，兩國領導人會面是件好事，但仍需務實以對。」

北京語言大學國際關係教授余萬里表示，「美中兩國領袖為關係定調並指引方向，至關重要。」中國將期盼拜登有所行動，但也明白拜登在國內受到一定的政治約束。

北京全球化智庫(CCG)主任王輝耀則表示，如果沒有意外，這次峰會可能阻止了雙方關係進一步惡化，為兩國政府各級工作確實樹立良好榜樣，相互溝通，從對方身上找出共同點和所有優點。

中國 習近平 拜登

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