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拜習會後 拜登：不鼓勵台獨 盼台完全照台灣關係法

記者羅曉媛張筠／華盛頓報導
拜登總統(左)與中國國家主席習近平15日舉行視訊通話，拜登在白宮傾聽習近平發言。(美聯社)
拜登總統(左)與中國國家主席習近平15日舉行視訊通話，拜登在白宮傾聽習近平發言。(美聯社)

拜登總統與15日與中國國家主席習近平舉行首次視訊會談，習近平警告台灣和美國勿玩火，拜登則重申堅持一個中國政策，反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為；雙方看似在台灣議題上交鋒，但拜登16日再對媒體表示，美國完全沒有改變對台灣的政策，美國不鼓勵台灣獨立，鼓勵台灣「完全照著台灣關係法的要求做。」

拜習視訊會談歷時約三個半小時，雙方各有外交經貿主管官員列席；會談舉行前，各界就預期，台灣問題將成為峰會焦點。

中批美方有些人搞「以台制華」

根據白宮會後發布的會議紀要，拜登提到台灣議題時表示，美國依然堅持以「台灣關係法」、「美中三公報」與「六項保證」為指引的「一個中國」政策，堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作法。

中國國家主席習近平在北京時間17日上午，與總統拜登舉行視頻會晤。(新華社)
中國國家主席習近平在北京時間17日上午，與總統拜登舉行視頻會晤。(新華社)

新華社在會後發出近4000字報導，提到習近平指台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。」

將成立4工作組 處理多層面議題

拜登16日到新罕州宣傳基礎建設案成就後，回答媒體記者與拜習會談話問題時表示，將成立四個工作組，處理許多層面的議題；在台灣問題上，拜登說：「我們表明我們支持台灣關係法，它(台灣)是獨立的，它自己做決定。(It's independent. It makes its own decision.）。」

拜登這項可能承認台灣獨立的說法，立刻引起議論，不久拜登在登上空軍一號專機前，向媒體記者澄清說，「我們完全都沒有要改變政策。」

「是他們，台灣，要決定，不是我們。」拜登說，「而我們不鼓勵獨立，我們鼓勵他們(them)完全照著台灣關係法的要求做，這正是我們正在做的，讓他們自己決定。就這樣。」

卡特政府1979年起與中華民國斷交後，國會通過「台灣關係法」，在非官方關係的架構下，規範此後美國與台灣的安全、軍售關係及人民往來；拜登要求台灣「完全照著台灣關係法的要求做」，是否另有所指，仍待觀察。

習近平在拜習會中稱，一個中國原則和中美三公報是中美關係政治基礎，歷屆美國政府都明確承諾，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。

習近平還提到統一議題說，中方是有耐心，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中方將不得不採取斷然措施。

確保競爭不會變衝突 拜登提護欄

白宮聲明中說，拜登還強調管理戰略風險的重要性，提出需有某種常理性護欄，確保彼此競爭不會轉為衝突，並保持溝通管道順暢。

拜習兩人在談話中也就中美關係重要問題、阿富汗、伊朗和朝鮮半島局勢等國際問題交換意見。

此次會晤的中方與會官員包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅，以及外交部副部長謝鋒。

美方與會官員包括國務卿布林肯(Antony Blinken)、財政部長葉倫(Janet Yellen)、國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮國安會印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)、國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger)，以及國安會中國事務主任席恩(Jon Czin)。

台灣關係法 拜登 中國

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