拜習會後 拜登：不鼓勵台獨 盼台完全照台灣關係法

拜登總統(左)與中國國家主席習近平15日舉行視訊通話,拜登在白宮傾聽習近平發言。(美聯社)

拜登 總統與15日與中國 國家主席習近平舉行首次視訊會談,習近平警告台灣和美國勿玩火,拜登則重申堅持一個中國政策,反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定行為;雙方看似在台灣議題上交鋒,但拜登16日再對媒體表示,美國完全沒有改變對台灣的政策,美國不鼓勵台灣獨立,鼓勵台灣「完全照著台灣關係法 的要求做。」

拜習視訊會談歷時約三個半小時,雙方各有外交經貿主管官員列席;會談舉行前,各界就預期,台灣問題將成為峰會焦點。

中批美方有些人搞「以台制華」

根據白宮會後發布的會議紀要,拜登提到台灣議題時表示,美國依然堅持以「台灣關係法」、「美中三公報」與「六項保證」為指引的「一個中國」政策,堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作法。

中國國家主席習近平在北京時間17日上午,與總統拜登舉行視頻會晤。(新華社)

新華社在會後發出近4000字報導,提到習近平指台海局勢面臨新一輪緊張,原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」,而美方一些人有意搞「以台制華」,「這一趨勢十分危險,是在玩火,而玩火者必自焚。」

將成立4工作組 處理多層面議題

拜登16日到新罕州宣傳基礎建設案成就後,回答媒體記者與拜習會談話問題時表示,將成立四個工作組,處理許多層面的議題;在台灣問題上,拜登說:「我們表明我們支持台灣關係法,它(台灣)是獨立的,它自己做決定。(It's independent. It makes its own decision.)。」

拜登這項可能承認台灣獨立的說法,立刻引起議論,不久拜登在登上空軍一號專機前,向媒體記者澄清說,「我們完全都沒有要改變政策。」

「是他們,台灣,要決定,不是我們。」拜登說,「而我們不鼓勵獨立,我們鼓勵他們(them)完全照著台灣關係法的要求做,這正是我們正在做的,讓他們自己決定。就這樣。」

卡特政府1979年起與中華民國斷交後,國會通過「台灣關係法」,在非官方關係的架構下,規範此後美國與台灣的安全、軍售關係及人民往來;拜登要求台灣「完全照著台灣關係法的要求做」,是否另有所指,仍待觀察。

習近平在拜習會中稱,一個中國原則和中美三公報是中美關係政治基礎,歷屆美國政府都明確承諾,「世界上只有一個中國,台灣是中國的一部分,中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。

習近平還提到統一議題說,中方是有耐心,願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景,但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫,甚至突破紅線,中方將不得不採取斷然措施。

確保競爭不會變衝突 拜登提護欄

白宮聲明中說,拜登還強調管理戰略風險的重要性,提出需有某種常理性護欄,確保彼此競爭不會轉為衝突,並保持溝通管道順暢。

拜習兩人在談話中也就中美關係重要問題、阿富汗、伊朗和朝鮮半島局勢等國際問題交換意見。

此次會晤的中方與會官員包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅,以及外交部副部長謝鋒。

美方與會官員包括國務卿布林肯(Antony Blinken)、財政部長葉倫(Janet Yellen)、國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮國安會印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)、國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger),以及國安會中國事務主任席恩(Jon Czin)。