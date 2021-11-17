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美中角力 1問題2共識3原則4優先 不打新冷戰

記者林則宏、羅印冲／綜合報導
中國國家主席習近平17日(北京時間)在北京與美國拜登總統舉行視頻會晤。(新華社)
中國國家主席習近平17日(北京時間)在北京與美國拜登總統舉行視頻會晤。(新華社)

中國外交部副部長謝鋒在拜習會談後受訪指出，此次會晤內容可概括為「一二三四」；一是指台灣問題，二原則共識，包括兩國元首都強調中美關係的重要性、都反對打「新冷戰」；另外，習近平就發展中美關係提出「三點原則」和「四個方面的優先事項」。

謝鋒稱，「一個重要問題」就是台灣問題，「在這個關係中國主權和領土完整的問題上，中國沒有妥協的空間。」

在二原則共識方面，謝鋒說，原則是兩國元首都強調中美關係的重要性；習近平表示，中美關係「只能搞好，不能搞砸。」雙方應該加強溝通與合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，引領中美關係積極向前發展。

此外，近期美中關係緊繃，外界形容出現「新冷戰」，共識就是兩國元首都表示反對打「新冷戰」；習近平強調，冷戰的惡果殷鑒不遠，希望美方把不打「新冷戰」表態落到實處，在亞太地區發揮建設性、有利於團結的作用。

拜登也明確表示美方不尋求「新冷戰」；各國包括美國盟友，都不願意再走冷戰老路，也不願意在中美間「選邊站隊」。

謝鋒轉述，拜登贊同中美關係不能搞砸，美方的目標絕不是改變中國的體制，雙方應該相互尊重、和平共處；習近平也就中美相處之道，提出三點原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。

習近平並說，中美當前應著力推動四方面優先事項：一是展現大國擔當，引領國際合作應對突出挑戰；二是本著平等互利精神，推進各層級各領域交往，習願透過多種方式，與拜登保持聯繫；三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控；四是加強在重大國際和地區熱點問題上合作。

習近平 中國 拜登

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