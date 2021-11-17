波士頓首位女性和有色人種市長 吳弭就職

移民之女吳弭16日在先生與兒子陪同下，宣誓就任波士頓市第一位女性、也是第一位亞裔市長。(路透)

兩周前以壓倒性勝選，成為波士頓 第一位華裔女市長的吳弭 (Michelle Wu)，16日宣誓就職，她也是波士頓史上首位女性及有色人種市長；吳弭宣示將以正義和機會為根基，「替當代家庭及後代子孫擘畫新路線。」

36歲的吳弭16日在丈夫佩瓦斯基(Conor Pewarski)與兩個兒子的陪伴下，中午時分在全場起立鼓掌聲中步入波士頓市議會大廳，全家一同參與就職儀式。

吳弭的就職典禮冠蓋雲集，她在哈佛大學法學院的恩師、民主黨 聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)，以及共和黨籍麻州州長貝克(Charlie Baker)、麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey，民主黨)和聯邦眾議員普瑞斯利(Ayanna Pressley，民主黨)都出席觀禮。

「市政府很特別，我們所處層級最接近庶民，所以我們必須兼顧大小事務。」吳弭宣誓就職後說：「每盞路燈、路面坑洞、公園和教室都為更大的變革奠定基礎。」

她說：「畢竟，波士頓奠基於一項革命承諾：事情不必得像過去一樣。我們能以正義和機會為根基，替當代家庭及後代子孫擘畫新路線。」

吳弭接續非裔的波士頓代理市長潔妮(Kim Janey，民主黨)，成為首位民選產生的波士頓首位女性及有色人種市長，在吳弭之前，波士頓市長都由白人男性出任。

潔妮致詞時，提到波士頓為種族平等奮鬥數十年，她對吳弭說：「我很自豪地稱您為市長女士。」

吳弭表示，初次踏進波士頓市政廳時，她感覺像個隱形人，被回音繚繞的長廊吞噬、被檢查哨點和議會長桌震懾，也令她想起自身移民家庭試圖遠離這種地方。

但她的家庭艱苦奮鬥，讓她跟著前市長梅尼諾(Thomas Menino)實習，之後三度連任市議員，學習市政府與政治運作，「今天的我對市政廳走廊與樓梯間瞭若指掌，就像自己家一樣。」

吳弭在競選時提出政見中，在平抑高房價方面，允諾穩定租屋房價或實施租屋管制，但這項提案的主要障礙在於麻州選民1994年投票，以些微差距同意禁止實施全州的租屋管制。

吳弭的另一項競選承諾是打造「免費的」公共運輸系統，她認為這會強化波士頓的經濟，遏止氣候變遷並幫助那些搭乘公車或地鐵上班上課的通勤族。

無論是租屋管制或免費大眾運輸，吳弭都無法片面改變政策；她表示，會努力與州政府的夥伴合作，實現提案。

吳弭說，面臨巨大挑戰的同時，不忘市政府的本質很重要，「我們必須把小事做好，才能應對各大挑戰。」