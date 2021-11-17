「雙方坦誠、直接」白宮：拜登不認為習是老朋友

蘇利文表示，雖然拜登與習近平本次通過視訊會面，數小時的互動仍與先前多次電話交談不一樣，更激烈也更有效。（視頻截圖）

中國國家主席習近平 15日與拜登 總統視訊會談時，以「老朋友」稱呼拜登，白宮16日重申，拜登不認為習近平是老朋友；白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)16日在華府一場線上研討會說，兩人相識許久且關係良好，因此對話坦誠、直接，「過程中取得共識但也有許多辯論的時刻」。

拜習會談隔天，由於拜登先前曾表示，習近平「不是老朋友或好朋友」；因此，拜登是否是習近平幾度形容的「老朋友」，成為討論話題。

白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)在空軍一號上回答媒體詢問「老朋友」話題時表示，他無法替習近平回答，但拜登已經很明確提到，他與習近平的「關係」很長久，「他們花了很長時間在一起，有坦誠的討論，對彼此很直率也很有用。」

但貝茲說，拜登「不認為習主席是個老朋友。」

蘇利文在華府布魯金斯研究院的視訊會上表示，拜習會上兩國領導人對話真誠直接，取得共識也存在激辯，雙方承認兩國有責任確保競爭不會演變為衝突，包括台灣議題以及美中貿易協議等。

蘇利文說，雙方也具體探討了可能給兩國關係造成挑戰，引起誤判和誤解的領域，拜登明確表示，中方的某些行為可能導致不穩定，也強調需要制定方法管控戰略風險，設立符合常識的護欄機制，確保雙方競爭不會演變成衝突。

蘇利文說，拜登引用他父親的話向習近平說，「無意導致的衝突比刻意導致的衝突更糟。」

蘇利文表示，兩國領導人都認同「激烈競爭就需要更密集的外交政策」，但也承認競爭不應演變為衝突，拜登也向習近平提出，美方對新疆、西藏、香港等議題的擔憂，並提及美中貿易戰對美國工人的負面影響。

蘇利文說，本次視訊會晤後，美中須在公共衛生、全球變暖等議題上立即推進密切合作，尤其在抵禦新冠疫情方面要更追求透明；面對台灣問題，兩國需要更多關於軍事、政策、護欄機制的對話，並繼續繼續推進美中貿易協議，推動世界經濟復甦與穩定。

蘇利文說，雖然兩位領導人在昨晚的會晤中未談及過多細節，但拜登也向習近平提出了兩國在網路安全方面的合作與競爭，表示需要形成更全面可行且清晰的策略。

蘇利文表示，拜登與習近平彼此熟知，因此會晤取得良好進展，雙方同意美中在諸多議題上承擔的責任，不僅基於自身利益和價值觀，更從世界局面來對談，確保競爭不會演變為衝突，若兩人實際會面，預計會有更多建設性對話。