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全球財富20年來變三倍 中國超越美國居榜首

編譯洪啟原、林梅婕／綜合15日電
顧問業者麥肯錫公布，全球財富在過去20年大增兩倍，且中國超越美國，躍居全球財富榜首。(路透)
顧問業者麥肯錫公布，全球財富在過去20年大增兩倍，且中國超越美國，躍居全球財富榜首。(路透)

顧問業者麥肯錫公布，全球財富在過去20年大增兩倍，且中國已超越美國，躍居全球財富榜首。這份報告評估十個國家的資產負債表後得出這項結論，這些國家握有全球超過60%財富。

麥肯錫全球研究院合夥人Jan Mischke接受採訪時說：「我們現在比以往任何時候都更加富有。」

根據研究，全球淨資產從2000年的156兆美元，激增至2020年的514兆美元，中國囊括增額近三分之一。中國淨資產飆升至120兆美元，遠高於2000年的7兆美元。中國2001年加入世界貿易組織(WTO)，隨後經濟迅速成長。

房地產價格漲幅相較平緩的情況下，美國淨資產在過去20年增加逾一倍至90兆美元，落後中國。報告表示，綜觀美中這兩大經濟體，逾三分之二財富由最富有的前10％家庭把持，且這個占比正持續升高。

報告也說，全球淨資產有68％存放在房地產領域。其他則是基礎設施、機械和設備，以及智慧財產權和專利這類無形資產；無形資產的占比低得多。

金融資產不列入全球財富計算中，因這些資產實際上被負債抵消。例如，個人投資者持有的公司債券，代表著這家公司的負債。

麥肯錫指出，全球資產的成長幅度已經超越全球的國內生產毛額(GDP)，而且資產價格因為利率下降的關係快速膨脹；研究更發現，相對於收入而言，資產價格比長期的平均值還多出了50%，使人們對財富蓬勃成長的可續性抱持保留的態度。

米施克說：「透過通貨膨脹讓淨資產增加的方式，就許多層面都令人質疑，而且可能產生各種副作用。」

此外，房價飆漲易導致人們買不起房子，同時增加金融危機發生的風險，如同2008年房地產泡沫重創美國經濟；而中國在恆大集團瀕臨倒債危機後，也可能面臨類似的後果。

中國 美國 房地產

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