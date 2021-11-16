拜登從政強項「擅建私交」 對中國難發揮作用

拜登總統崇尚與外國領導人維持個人友誼，圖為2012年時任中國國家副主席的習近平(左)訪美，在洛杉磯與時任美國副總統拜登(右)會面。(美聯社)

拜登 總統與中國 國家主席習近平 過去曾有多次互動，包括在北京一起吃麵，在青藏高原討論「美國」的定義，還對美國企業領袖暢談如何發展相互尊重的雙邊關係。拜登曾多次以自己與習近平的交情舉例說道，深深相信若要建立良好的外交關係，就要從堅實的私人情誼做起。不過，美聯社分析，美中關係陷入緊張，證明了與人溝通的能力雖是拜登身為政治人物的最強優點之一，實際上有其限制。

曾於前總統布希(George W. Bush)、前總統歐巴馬任內白宮國家安全會議(NSC)擔任亞洲事務顧問的古德曼(Matthew Goodman)指出，美中之間原本就差距極大，如今各種趨勢發展更是問題重重，「私人關係能發揮的作用，是有限的」。

拜登2013年以副總統身分訪問中國時，習近平曾以「老朋友」稱呼，拜登曾把兩人之間的「友情」掛在嘴邊。昔日在公開場合的親近表現，隨著兩人各自成為國家元首之後，已經漸趨冷淡。

今年6月間，有媒體記者詢問拜登，會不會向老朋友施壓，要求中國配合世界衛生組織(WHO)調查新冠病毒起源。拜登回答：「且讓我們把話說清楚，我們非常認識彼此，但我們不是老朋友。」拜登也說：「純粹是公務往來。」

雖然視訊會議的效果比不上面對面對話，但這場遠距峰會仍有其重要性；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，拜登認為因為過去曾與習近平相處，憑著兩人昔日關係，能夠展開一貫以來的坦率對話。

78歲的拜登與68歲的習近平最初相識時，分別擔任美國副總統及中國國家副主席，曾在美國、中國各地出訪行程中有過多次接觸，彼此都說留下深刻印象。拜登今年1月上台後，曾於2月、9月間兩度與習近平通電話，討論人權、貿易、疫情等議題。