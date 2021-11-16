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拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

美中各自內政紛擾 能否競爭不衝突？拜習會盼有解

編譯陳韻涵／綜合15日電
拜登總統曾與中國國家主席習近平關係密切。圖為2013年當時擔任副總統的拜登(左)訪問北京，受到習近平接待。(Getty Images)
拜登總統曾與中國國家主席習近平關係密切。圖為2013年當時擔任副總統的拜登(左)訪問北京，受到習近平接待。(Getty Images)

拜登總統15日首度以美國總統身分與中國國家主席習近平舉行線上峰會，「國家廣播公司新聞網」(NBC News)分析，美中領袖各自面對複雜的國內政局，這場線上峰會將回答關鍵問題：美中能否競爭而不衝突。

拜登2013年以副總統身分訪問中國，與習近平密切互動；八年過去，經歷兩屆美國總統大選和一場全球新冠肺炎疫情，兩人15日於線上會談，對內各自面對複雜的國內政局，對外則是超級強權緊張情勢逐漸升高，被比作「新冷戰」。

NBC報導，美中領袖能否在拜登擔任總統後解除緊張危機，可能有助回答十年來的疑問：美中競爭的同時，能否避免失控衝突，無論是經濟、軍事或兩者皆然。

智庫「阿斯本安全論壇」(Aspen Security Forum)主任、國務院前官員曼紐爾(Anja Manuel)說：「我們不是要尋求完全的態度轉變，突然變成好朋友，而是處理差異，確保不會誤判訊號或發生意外衝突。」

前總統川普2016年就任後，改變了美中關係，拜登密切追蹤習近平鞏固權力的意圖，從而修正對中政策。

習近平與拜登舉行線上峰會前不久，中國共產黨六中全會12日落幕，會中的歷史性決議將習近平與毛澤東、鄧小平相提並論。

此一事態凸顯習近平續任的決心，拜登則面臨2024年大選的不確定性。不過，習近平已近兩年沒出國訪問，讓中國議題專家質疑他在國內的政權是否穩固。

美國內政紛擾、經濟不景氣、通膨高漲，令人質疑拜登的領導能力；在外交方面，拜登力圖恢復美國在川普任內喪失的全球威信，組建抗衡中國影響國際的聯盟，譴責中國近期在兩大重要的國際峰會上缺席。

拜登刻意選在拜習線上峰會之前，於白宮簽署1.2兆元基建法案，這項法案有助美國追上中國在基建方面的鉅額投資。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)上周演講時表示，新冷戰一詞並不適當，美中「可選擇不這麼做」，且必須轉而追尋拜登所謂的「激烈競爭」。

拜登 中國 習近平

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