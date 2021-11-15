美中線上會談 美官員：拜登將要求習近平遵守規則

美國高級官員表示，美國總統拜登（左圖，取材自臉書）將在談話中告訴中國國家主席習近平（右圖，中新社），中國必須像個負責任的國家一樣「遵守規則」。

美中領導人線上會議今天將登場，一名美國 高級官員表示，美國總統拜登 將在談話中告訴中國 國家主席習近平，中國必須像個負責任的國家一樣「遵守規則」。

這場由拜登提議舉行的會議，旨在降低超級大國發生衝突的可能性；美國官員告訴記者，美方預計會議將在15日晚間召開數小時，並為未來美中競爭訂定規則。

路透社報導，世界兩大經濟體美國和中國，對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源、中國擴大核武庫規模，以及北京加大施壓台灣等議題都意見相左。中美皆希望，這場拜登成為總統以來雙方領導人進行的最為全面談話，將淡化兩國之間的火藥味。

美國官員說：「這是個機會，拜登將直接告訴習近平，期望他按照規矩來，其他負責任的國家都這麼做。」這名官員並舉出美國的關切事項，包含中國對美國盟友的經濟「脅迫」，以及北京遭控侵犯人權的行徑。

官員表示，拜登專注於「以一種有利我們和我們盟友、夥伴利益以及價值觀的方式」擬下規則。

他並補充，與中國的對談必須是「實質性的，而非象徵性」；但不預期這場會議將能產生成果。

中國尚未達成購買價值2000億美元美國商品和服務的承諾，美國官員們淡化了貿易方面有所進展的可能性；北京和企業集團希望美國削減對中國商品的關稅，但這不在拜登議程上。

此外，美國國會議員等人士，疾呼拜登政府抵制明年2月登場的北京冬季奧運會；關於美方是否會派官員參加北京冬奧，這名美國官員拒絕回答此類問題。