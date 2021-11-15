拜習要見面 台灣：華盛頓事前曾向台方簡報

拜登總統（中）12日在白宮舉行內閣會議，國務卿布林肯（左）和國防部長奧斯丁（右）分坐兩旁。（美聯社）

拜習線上峰會15日登場前，國務卿布林肯 與中國國務委員兼外長王毅通話，布林肯再度關切北京持續施壓台灣 ，並敦促北京透過有意義對話以和平解決兩岸議題。有關拜習會，台灣外交部表示，已有掌握，美方也已經向台方進行事前簡報，並承諾將會循例在會後向台方說明相關情形，但是基於美台雙方交往慣例，有關美方簡報的人員、時間及內容等細節，台外交部無法對外透露。

拜登總統與中國國家主席習近平將於美東時間15日晚間舉行線上會議。國務院已於13日發布聲明，布林肯與王毅12日通話，討論拜習線上會議準備工作，並表示會議讓兩國領袖有機會討論如何負責任地管理美中之間的競爭，以及如何在利益一致的領域合作。

布林肯強調，美國 對台海和平與穩定具有長遠利益，並對中方持續在軍事、外交、經濟方面施壓台灣表達關切；布林肯並敦促北京透過有意義對話，以和平且符合台灣人民期望與最佳利益的方式解決兩岸議題。

台灣外交部14日回應布林肯與王毅通話表示，感謝拜登政府自上任以來，多次強調對台灣的支持堅若磐石，並以實際行動力挺台灣；面對中國政府的軍事、外交及經濟威脅，台美雙方一貫維持密切順暢的溝通管道，台方也將持續強化防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，並持續加強與美國及其他理念相近國家合作與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

民進黨人士指出，「拜習會」主要是要溝通美中長期累積的問題，雙方勢必談及台灣。台方認為，目前美國對台政策的大方向不會變，美國抗中的基調從美國前總統川普到拜登，都相當一致；但台方評估，美國已經意識到，美中領袖一定要見面，才有辦法針對關鍵問題談下去，原因是「一切都是習近平說了才算，就算美中其他高層官員見面也沒有用」。

台方國安幕僚也說，以目前態勢，美方希望中國回到「正軌」，美方對於台灣的態度不至於與以往有太大差別，但美國也不希望在抗中消耗太多成本，因此美中最高領袖見面對美國來說「相當有必要」。