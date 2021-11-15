彭帥控遭性侵 WTA發聲明籲全面透明化調查

國際媒體報導指出，要調查彭帥(左)與前中共政治局常委張高麗(右)的不尋常關係。(取自推特)

35歲的「大滿貫」(Grand Slam)女子雙打冠軍、中國女子網球名將彭帥 日前在微博發文，指控遭到75歲的前中國國務院副總理張高麗性侵 。世界女子職業網球協會(Women's Tennis Association，WTA)主席兼執行長賽門(Steve Simon)14日發表聲明指出，有關當局應該對於彭帥的指控展開「全面調查」。

在後來已遭移除的微博發文中，彭帥寫道七年與張高麗發生性關係之後，對張高麗有了感情。

美聯社報導，賽門在聲明中說，不管是彭帥或所有女性，「聲音都值得被聽見，而不是遭到審查」。

賽門在聲明中說，彭帥針對前任中國政府高層的性侵指控，必須以最嚴肅的態度面對，「在所有社會裡，她所指控的行為都必須面臨調查，不該姑息或忽視」。

聲明中也指出：「我們對於彭帥有著無比勇氣，願意挺身而出的堅強，予以讚賞。世界各地的婦女如今都正努力尋找發聲管道，好讓不公不正的事情，能夠獲得改善。」

賽門指出：「我們希望這起事件能夠獲得妥善處理，也就是希望指控內容能夠獲得全面、公平且透明化的調查，不必經過任何審查制度。」

中國大陸職業網球女將彭帥的微博帳號，2日深夜發出長文，控訴前副總理張高麗強迫她發生性行為。路透

彭帥曾獲23次女網雙打世界比賽冠軍，包括2013年在溫布敦(Wimbledon)網球錦標賽封后，2014年拿下法國網球公開賽(French Open)女雙冠軍。2014年的美國公開賽(US Open)，彭帥在單打項目進入了準決賽。

鼓勵性侵犯與性騷擾受害者勇於出面舉報的「#我也是」(#MeToo)社會運動，2018年在中國開始興起之後，彭帥是到目前為止第一位出面指控知名政府官員性侵的女性。

在微博發文中，彭帥描述張高麗夫妻三年前安排在北京與她見面，她則在房間裡遭到張高麗性侵。原任中共十八屆中央政治局常委、國務院副總理的張高麗已於2018年退休，卸任之後幾乎不曾再有公開活動。

現居美國的中國新生代女權運動倡議者呂頻(Lu Pin)接受華盛頓郵報訪問時說，對於彭帥的人身安全感到憂慮。

呂頻指出，對於彭帥接下來的遭遇感到憂心，「但在同一時間，我們覺得這件事情真的非常嚴重」。