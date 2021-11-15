民主黨期中選舉警鐘 共和黨民調大幅領先 40年之最

拜登施政滿意度41%，再創新低。(美聯社)

美國廣播公司新聞網與華盛頓郵報(ABC News/WP)14日公布民調 ，假設訪查當天舉行期中選舉投票，51%的登記選民支持所在選區的共和黨 議員候選人，這是該民調自1981年11月開始問受訪者此問題以來，共和黨過去40年來最大的領先幅度；這項民調凸顯民主黨在明年期中選舉的危機四伏，恐怕難以保有目前兩院的些微多數優勢。

距離2022年期中選舉還有一年時間，但民主黨面臨多項挑戰與困境，包括國民對通膨高漲的不滿，以及62%受訪者認為民主黨不關心多數國民。

51%選共和黨 嚴重不滿民主黨

多家最新民調顯示對民主黨執政的不滿。(路透)

ABC與華郵民調過去40年來進行110次民調中，假設訪查當天舉行期中選舉投票，今年有51%的登記選民支持所在選區的共和黨議員候選人，只有41%的受訪選民支持民主黨候選人；這不僅是共和黨40年最大領先幅度，也是第九次由共和黨享有領先民主黨的優勢，共和黨上一次占優勢是在2002年1月領先民主黨七個百分點。

民意已反映在11月初的維吉尼亞州州長選舉上，共和黨新秀楊京(Glenn Youngkin)打敗有意回鍋的維州前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)當選新州長。

ABC與華郵民調本月7日到10日訪問1001名成人，其中包括882名登記選民；約70%受訪者認為經濟不景氣，其中38%的人認為經濟情況不佳；4月時的相同民調只有58%受訪者認為經濟不景氣。

拜登 的支持率低迷與經濟因素息息相關，包括31年來新高的通貨膨脹、高失業率、年底節日購物季供應鏈危機等。

2020年10月以來，薪資成長4.9%，通膨卻增加6.2%。

48%的受訪者認為通膨與拜登有直接的關係，55%受訪者不認同拜登的整體經濟政策，僅39%認同，這項民調比9月初時下滑九個百分點，比4月時銳減13個百分點。

拜登民調跌至41% 再創新低

拜登總統的民意支持率再創下就任不到一年以來新低，不支持率53%、支持率41%，其中支持率比4月時相同的民調低11個百分點。

比起前總統川普2017年9月時最高的不支持率，拜登目前在經濟方面的不支持率較高六個百分點；總統的整體支持率，往往與經濟方面的支持率相關。

川普上次觸及經濟認同谷底時，共和黨在2018年的期中選舉輸掉40席；目前民主黨雖然在兩院保有些微多數，但2022年的期中選舉前景晦暗。

眾院月初通過1兆2000億元兩黨合作基礎建設法案，卻無助拉抬拜登的支持率，這可能讓拜登的「重建美好未來」(Build Back Better Act)法案更難過關。

民調另發現，拜登的關鍵政策往往比他本人更受歡迎，63%受訪者支持基建法案，58%支持2兆元開支法案；不過，只有31%受訪者覺得，拜登施政迄今已兌現主要的競選承諾。