COP26達協定 金融時報：成果多過預期 但不及最初期望

COP26主席夏瑪13日在閉幕致詞結束後獲得現場熱烈掌聲。Getty Images

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）在13日達成「格拉斯哥氣候協定」，關於減碳 及淘汰化石燃料補貼的措辭力道雖有所減弱，仍是歷來第一份提及化石燃料的聯合國氣候協議。英國 金融時報認為，峰會取得的成果多過預期，但不及原先希望，不過一年後各國若提交更具雄心的減排計畫，全球升溫仍可能控制在攝氏1.5度之內。

峰會更在數個方面上強化巴黎氣候協定，首先是認識到1.5度目標的重要性，科學界也有2030年碳排須減半，以及2050年達成淨零碳排的共識。

此外，最終文本要求各國明年底前「重新審視並加強」2030年的減排目標，與會各國最終也批准讓巴黎協定運作更加透明與有效的規範，顯示全球在必須應對氣候變遷 的態度上持續加速轉變。其他峰會成果則還有美中發表聯合聲明促進氣候合作、減少甲烷排放、停止森林砍伐和逐步停售燃油新車。

不過，當近兩百國與會代表離開格拉斯哥時，仍面臨他們兩周前抵達該城市時的相同問題。他們幫未來關鍵十年制訂的氣候計畫與承諾，加起來仍不足以達成巴黎協定設下的升溫限制目標。

英國廣播公司（BBC）報導，在峰會召開前，預估全球在2030年碳排量是524億噸，經過各國在峰會相繼承諾減碳，如今預估2030年可減為419億噸，但離控制升溫在1.5度內的266億噸目標，仍有一段距離。

專家估計，依照目前狀況，地球正朝升溫約2.4度邁進，最佳情況下仍將升溫1.8度，但這還是在各國實現2030年承諾，並於2050年或之後不久將碳排量減少至零才可能達成。不過，格拉斯哥協定規定各國明年底前必須進一步提出減排目標，避免災難性氣候變遷仍未絕望。