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拜習會前美中暗自過招 透露台灣議題分歧難解

中央社／華盛頓14日專電
「拜習會」將於美東時間15日登場。美國總統拜登（左圖，取材自臉書）主打「親身外交」，但碰到疫情期間近2年足不出戶的中國國家主席習近平（右圖，中新社），只好退而求其次接受視訊會晤。
「拜習會」將於美東時間15日登場。美國總統拜登（左圖，取材自臉書）主打「親身外交」，但碰到疫情期間近2年足不出戶的中國國家主席習近平（右圖，中新社），只好退而求其次接受視訊會晤。

「拜習會」將於美東時間15日登場，美中領導人首場視訊峰會前，美方積極營造合作氛圍，最後卻因台灣破了功。兩國外交部門透過通話摘要過招，透露台灣議題仍是美中最難化解的分歧。

美國總統拜登（Joe Biden）主打「親身外交」，但碰到疫情期間近2年足不出戶的中國國家主席習近平，只好退而求其次接受視訊會晤。但這場萬眾矚目的峰會還沒登場，雙方似乎就為台灣議題鬧不愉快。

美中外交高層3月18日在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）首度會晤，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前一天大動作點名24位中港官員損害香港自治，讓中方面子掛不住，導致雙方在會場上唇槍舌戰，不歡而散。

謹記3月教訓，美方這次會前積極營造美中合作氛圍，盼能讓拜習會有個好起頭。

首先，儘管拜登政府過去多次抨擊北京不願配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源調查，布林肯10日召開防疫部長會議，仍邀中國駐美大使秦剛出席，試圖展現美中在意見分歧之處仍能嘗試合作。

再來，拜登先前雖批評習近平未親自出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）領袖高峰會是個「巨大錯誤」，美中10日仍在外界毫無預期情況下，罕見就對抗氣候變遷達成共識，共同發表聯合宣言。

布林肯同天出席「紐約時報」（New York Times）主辦的論壇，被問到台灣議題時，他表示美國在「台灣關係法」下對台灣有承諾，會確保台灣有自我防衛能力；在主持人不停追問下，他才補充指出許多國家認為單方面動武破壞現狀是對和平及安全的重大威脅，「如果發生那種情況，他們也將採取行動」。

承諾會確保台灣有自我防衛能力，僅是美國一貫政策的重申。此外，布林肯未說明所謂「行動」為何，代表他謹守美國長期「戰略模糊」政策，發言未逾越分際。

不過，這樣的合作氛圍，卻似乎在布林肯與中國國務委員兼外長王毅12日一場「拜習會」會前準備通話後變了調。

中國外交部首先對兩人通話發布摘要。摘要前兩段主要講述中美雙方對拜習會的正面期待；中方表示希望會議能「推動中美關係回到健康穩定發展的軌道」，布林肯則回應，美方期待在會晤中本著相互尊重精神，與中方分享對雙邊關係的看法。

不過，下一段馬上變調。摘要指出，王毅在通話中就美方近日在台灣問題上採取的「錯誤言行」表明嚴正立場，並表示任何對台獨勢力的縱容和支持，「都是對台海和平的破壞，最終都將自食其果」。王毅奉勸美方，應當把一個中國政策落實到行動上，不再向台獨勢力發出錯誤信號。

在中國發出通話摘要後隔天，美方異常安靜，未在正常時間內發布自己版本通話摘要。沉寂近19小時後，美國國務院13日晚間才以發言人普萊斯（Ned Price）名義發出布林肯與王毅通話摘要，且內容相當不尋常。

過往美中通話或會議摘要就算提及台灣或台海，大多數都是夾雜在多項議題之間，且最多只有短短一句。

但這份摘要5句中就有2句關於台灣，囊括台海和平穩定符合美國利益、關切中國持續施壓台灣、北京應與台灣進行有意義對話、兩岸議題應和平解決等，幾乎集結美方所有關切台海論述。很顯然，美方是要回應中國版摘要在台灣議題上的「威脅恐嚇」說法。

拜習會倒數不到48小時，兩國外交部門卻因台灣打破先前試圖營造的友善氛圍，透過通話摘要過招交鋒。美中雙方紛紛在台灣議題上劃下紅線，似乎已提前預告15日峰會的結局。

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