紅藍卡處方藥省錢計畫 專家：10年才能見效

民主黨力推紅藍卡處方藥省錢計畫，但專家指出，效果不可能一夕之間達標。(Medicare.gov)

國會民主黨目前全力推動的社會安全網法案中，包括讓聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )參加者一年省下數千元處方藥品開銷的計畫，但專家指出，效果不可能一夕之間達標，而是在十年期間逐漸實現。

民主黨承諾將透過社會安全網法案降低紅藍卡處方藥品價格，但大型藥廠卻以鋪天蓋地國會遊說攻擊做為反制；專家指出，法案條款對於購買私人醫療保險的消費者也提供某種程度的保障，得以避免藥價升高。

美國 中老年人協會(AARP)公共政策研究中心(Public Policy Institute)醫療開銷研究部主任普維斯(Leigh Purvis)說，重點就是法案將為老年人及納稅人省下可觀的花費。

普維斯分析，價格昂貴且普遍使用的處方藥品可望因此降價，所有民眾都將受益。美國中老年人協會長期以來提倡控制藥品價格。

根據評估，若社會安全網法案通過之後，藥價減低計畫受益最大的族群，將是患有嚴重慢性疾病的患者，例如癌症、糖尿病、多發性硬化、風濕性關節炎患者，還有為了病情必須服用多種昂貴藥物的病患。

綜合來自美國中老年人協會公共政策研究中心、非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)、華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)、倡議組織「病患爭取平價藥品」(Patients for Affordable Drugs)等機構的專家研究，加上眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)民主黨籍國會助理查證，節省處方藥物的第一波實際成效，大約要等法案上路後一年才會出現。

根據法案規畫，2023年將推出藥品價格年度調漲監督機制，以及旨在保障糖尿病患者購買胰島素的藥品花費上限規定。到了2024年則將出現重大改變：將近5000萬名參加紅藍卡處方藥物計畫的D部份(Part D)的老年人，購買藥品自付費用(out-of-pocket)將有史上首度推出的上限規定。

控制藥價的重頭戲將於2025年登場，也就是開放聯邦醫療保險藥品議價。第一波開放的議價藥品不到十種，但胰島素藥品議價則沒有種類的數量限制。

「凱瑟家庭基金會」聯邦醫療保險專家紐曼(Tricia Neuman)指出，法案政策的落實需要一段時間才能完成，「我不覺得消費者在明年期中選舉之前，可以看得到太多影響」。