調查：提供員工家庭健保 雇主今年平均保費已逾2.2萬

最新調查發現，今年員工透過公司雇主購買的員工家庭健保保費平均2萬2221元。圖為美國建築工人。 （新華社）

最新調查發現，今年員工透過公司雇主購買的員工家庭健保保費 平均超過2萬2221元，上漲幅度達4%，漲幅與去年持平，反映公司雇主對減輕員工家庭醫保負擔，幫助不大；但疫情確實讓職場健康福利內容出現變化，許多企業擴大了心理健康和遠距醫療福利和服務。

非營利組織凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)年度調查顯示，2021年由雇主資助的員工家庭健保保費2萬2221元，高於去年的2萬1342元，增幅4%；雇主資助部分的員工個人健保保費平均為7739元，增幅也是4%；不論是家庭或個人員工，今年和去年的保費漲幅均持平；由員工自行負擔的保費今年平均為5969元，與去年相比在統計上沒有變化。

但員工達50人或以上的企業有39%表示，自新冠疫情出現後，為滿足員工心理健康需求，公司保險 做了改變；95%的員工50人以上企業現在至少提供部分遠距醫療，高於去年的85%和三年前的67%。

調查還發現，雇主繼續暫停擴大免賠額，這是人們在保險給付前須自掏腰包負擔的醫療護理費用；今年員工個人保險平均免賠額為1434元，與去年的1364元相比，在統計上沒有顯著變化。

雇主暫停擴大免賠額，可能代表雇主不想增加員工負擔；凱瑟基金會資深副總裁克拉克斯頓(Gary Claxton)表示，「努力留住或吸引員工都來不及了，哪裡還會讓員工不開心。」

總部位於俄亥俄州阿克倫市、提供職業培訓的Vantage Aging公司員工約80人，其人力資源總監德納羅(Claudia Denaro)表示，今年10月1日開始的最新福利年度，公司提供了三種不同級別免賠額，以確保公司涵括吸引所有員工的選項。

凱瑟家庭基金會的調查是在今年1月至7月進行，共有1686名雇主回應。