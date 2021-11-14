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民主黨推動限制藥價 恐很難通過參院這關

編譯盧炯燊／綜合13日電
白宮及民主黨平抑藥價的計畫，短期內不易奏效。(美聯社)
白宮及民主黨平抑藥價的計畫，短期內不易奏效。(美聯社)

兩黨通過基建法案協議後，民主黨人繼續推動另一目標，就是要限制藥品價格，作為全面推動社會開支法案的一部分，然而這個涉及私人醫療保險的方式，定會在參院面臨考驗，甚至引發兩黨另一場爭鬥。

根據民主黨的限制藥價方案，聯邦醫療保險計畫(Medicare)有權就部分長者使用的高價藥與藥廠議價，並於2023和2025年陸續實施；拒絕參與議價藥廠會遭處罰；此外，藥價升幅也不可高於通膨。

這正是問題的關鍵所在，共和黨人及藥廠認為這是政府過度干涉的行為，若據此提交參院審議，更是違反參院議事規則，因為它不屬於預算項目。

一名不願透露身分的藥廠說客表示，共和黨一定會挑戰任何看起來想要控制私人市場的行為。

製藥行業的遊說者一直敦促共和黨人，要在國會內挑戰任何限制藥價的做法，甚至尋找民主黨內在有關問題上的分歧；部分民主黨人認為，從來都只是製藥公司反對限制藥價，因此並無公正性可言。

不過民主黨內部也非從一開始就一致支持限制藥價，藥廠資金支持至少資助三個民主黨國會議員，他們也曾經反對有關計畫。

眾院議長波洛西誓言，會在11月15日這個星期內通過開支案，但即使通過了，在提交到參院時，也肯定在藥品價格問題上爆發新一輪爭鬥，因為共和黨人表明一定專注於法案內的藥品定價部分。

參院財政委員會主席、民主黨籍參議員魏登(Ron Wyden)堅稱，通膨上限也適用於商業範疇，這意味著，除非有關製藥公司願意支付罰款，否則它們的藥品價格漲幅，就一定不能超過通膨。

不少大型藥廠認為，民主黨的限制藥價計畫只會破壞美國在全球生物醫學創新方面的領導地位，因為製藥公司藥品價格受限，也就侵蝕了研發開支，自然會減少醫療創新。

民主黨 參院 聯邦醫療保險

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