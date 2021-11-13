我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

控川普性騷 誰是接班人參賽者突撤妨害名譽訴訟

COP26格拉斯哥協定出爐 敲定削減燃煤、碳市場機制

對抗氣候變遷 延時COP26終於達成折衷性全球協議

中央社／格拉斯哥13日綜合外電報導
富裕國家在格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）氣候峰會，仍被指控未兌現資助脆弱國家的承諾。特派記者林奐成／攝影
富裕國家在格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）氣候峰會，仍被指控未兌現資助脆弱國家的承諾。特派記者林奐成／攝影

歷經兩週痛苦協商後，將近200個國家今天支持一項對抗氣候變遷的全球性協議，但仍未達至科學家所稱為抑制危險氣溫上升所必須採取的措施。

富裕國家在格拉斯哥（Glasgow）召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）氣候峰會，仍被指控未兌現資助脆弱國家的承諾，那些國家面臨乾旱、海平面上升、野火以及暴風雨等威脅。

地主英國的COP26主席夏瑪（Alok Sharma）於馬拉松談判尾聲告訴與會代表：「現在已到做決定時刻。你們的抉擇將會攸關重大。」

但印度和中國於最後一刻堅持，最終協議文本的化石燃料相關措辭必須淡化。

當達成最終協議時，熱淚盈眶的夏瑪說：「我要為協商過程的發展致歉，我深感抱歉。」夏瑪接著敲槌宣布通過最終協議。

出席氣候峰會的各國代表肩負維持2015年巴黎氣候協定（2015 Paris Agreement）所設定目標仍能達成的任務，即達成抑制全球升溫幅度介於攝氏1.5至2度之間。他們被賦予的任務還包括，為面臨氣候變遷相關乾旱、洪水以及海平升上升等風險最高國家，尋覓必要資金。

觀察家表示，今天達成的協議，距離避免危險升溫以及協助各國適應或補償災難所招致損害等，仍遠不足夠。巴黎氣候協定主要建構者杜比安納（Laurence Tubiana）告訴法新社，「COP未能提供正在受苦人民立即協助」。

最終文本敦促各國，加速努力「逐步減少」（phase down）未減量燃煤電廠以及「逐步淘汰」（phase out）低效率化石燃料補貼。排放大國中國和印度反對提及前述汙染性燃料，且最終協議文本的措辭相較於先前版本草案，遭到明顯淡化。

最終協議也呼籲所有國家，藉由於2022年前提交新國家計畫來加速削減排放，較巴黎協定同意時程提前3年。

但受到以美國和歐洲聯盟為首富裕國家抗拒，最終文本對任何具體金援機制略而不提，那些金援機制旨在協助已因氣候變遷蒙受損害的開發中世界，僅轉而承諾未來會針對此課題進行對話。

雖然東道主英國表示，它希望COP26讓抑制升溫攝氏1.5度以內能達標，但聯合國科學家上週評估表示，各國的最新氣候計畫正讓地球邁向升溫攝氏2.7度。

最終協議提及，富國也未能兌現10年前承諾，每年掏出1000億美元協助脆弱國家，「令人深感遺憾」，並敦促富國緊急付清欠款且直到2025年。

最終協議也承諾將會倍增金援，協助開發中國家因應全球升溫。

但開發中國家表示，氣候峰會達成不均衡協議，太側重「減輕危害」，即各經濟體如何能於2050年前捨棄化石燃料並達成淨零排放。

中國 氣候變遷 氣候峰會

上一則

COP26格拉斯哥協定出爐 敲定削減燃煤、碳市場機制

延伸閱讀

COP26峰會進入加時階段 英：盼13日達成協議閉會

COP26峰會進入加時階段 英：盼13日達成協議閉會
COP26「延長賽」閉幕日續開會 化石燃料議題陷膠著

COP26「延長賽」閉幕日續開會 化石燃料議題陷膠著
氣候決議出爐前 柯瑞：停止化石燃料補貼內容應不變

氣候決議出爐前 柯瑞：停止化石燃料補貼內容應不變
UN秘書長：不停止投資化石燃料 氣候承諾都是空話

UN秘書長：不停止投資化石燃料 氣候承諾都是空話

熱門新聞

美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
中共總書記習近平。(美聯社)

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

2021-11-07 15:30
美國自8日起對完全接種的國際人士開放入境，但有若干國家提供的疫苗不符美國疫苗認證標準，即使完全接種，也不得入境。圖為紐約市甘迺迪國際機場大廳。(Getty Images)

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

2021-11-08 09:17

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」

讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」
專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年

專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年
上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡

上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡
這些時間別睡 改善6個日常習慣 助你一夜好眠

這些時間別睡 改善6個日常習慣 助你一夜好眠