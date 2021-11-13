拜登強制企業員工接種疫苗 法院續裁暫緩執行

美國聯邦法院12日維持原裁定，將拜登政府強制施打疫苗的命令繼續暫緩執行。此強制令要求100人以上企業的員工施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，或每週接受採檢。示意圖／Ingimage

美國 聯邦法院今天維持原裁定，將拜登 政府強制施打疫苗 的命令繼續暫緩執行。此強制令要求100人以上企業的員工施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，或每週接受採檢。

紐奧良聯邦第五巡迴上訴法院的3名法官維持上週的最初裁定，讓拜登政府的強制令暫緩執行。

法院今天表示，這項強制令「嚴重超越」行政當局的權限。

如果接種令繼續暫緩執行，將使拜登政府至今影響範圍最廣、衝擊程度最高的推廣疫苗努力受挫。拜登政府正努力在冬季COVID-19疫情可能捲土重來之前，讓美國就業人口普遍接種疫苗。

這項強制令原定明年1月4日生效，行政當局稱，適用對象為全美2/3以上就業人口。法院在裁定中批評，這是「令人震驚的越線」。

法院並沒有決定，強制令最終是否具有效力；但裁定結果指出，維持暫緩執行的原因之一在於，這項強制令無法通過憲法檢驗。

法官恩格爾哈特（Kurt D. Engelhardt）在裁定書中寫道：「請願方對這項強制令在法律依據方面的質疑很有可能站得住腳，這對維持暫緩執行的裁定是個重大因素。」

裁定書列舉的另一理由在於，若不暫緩實施，強制令將對企業員工以及本案請願方造成「無法彌補的傷害」。提出請願的一方包括德州、路易斯安那州、南卡羅來納州、猶他州、密西西比州，以及若干私人企業與宗教團體。

強制接種疫苗在美國行之有年，但範圍大多侷限在市或州，而拜登政府的強制令則是遍及全美，構成是否合憲問題。

多家大企業先前宣布強制員工接種疫苗，出現令人印象深刻的成效。

截至11月中，美國約68%人口和81%成人已經接種至少一劑疫苗。