狠夫殺害紀夢奇棄屍公園 2年追兇始末

紀夢奇命案審理過程中，檢方出示的被告艾立吉與妻子紀夢奇的社媒對話成為定罪艾立吉的重要證據之一。（美聯社）

經歷兩年多的調查、審判，密蘇里州華女紀夢奇 命案，12日由陪審團宣布殺害她的丈夫艾立吉(Joseph Elledge)二級謀殺罪成，並建議判處28年監禁，至此為全案大致劃下句點。

紀夢奇1991年4月30日出生於中國 西安，為家中唯一的孩子，她畢業於上海華東理工大學工程系，2012年到密蘇里大學攻讀碩士學位，2014年獲碩士學位後，留在當地工作。

紀夢奇與丈夫艾立吉結緣於哥倫布市的一家實驗室，2017年9月結婚，次年生下女兒。紀女的父母曾在外孫女出生後到哥市幫忙照顧，艾立吉與岳母相處不睦；夫妻也不時爭吵，直到2019年10月8日紀離奇「失蹤」。

紀夢奇「失蹤」後，艾立吉多次說謊，企圖誤導警方，直到10日他才在法庭上承認自己將紀夢奇的屍體埋葬，並對妻子的下落撒謊；但他堅稱，2019年10月8日，他質問妻子是否在WeChat上與一名中國男子交換性方面信息，接著兩人爭吵互推，妻子摔倒後起身後回房間，次日一早他發現紀夢奇死在床上，他不知所措，才把她的屍體放在汽車後備箱，埋在後來民眾發現其遺骸的公園。

該案從艾立吉謊報失蹤到承認殺害的階段進展，包括：

2019年10月8日：

紀夢奇身亡。艾立吉在後來接受警方詢問時稱，他當晚9時30分左右在家中替妻子按摩，向其求歡遭拒，妻子在臥房入睡，他在客廳休息。

2019年10月9日：

艾立吉表示，約清晨5時被女兒哭聲吵醒，才發現妻子不見了；然而明知妻子失蹤，他卻未告訴任何人，當日還向母親發簡訊祝賀生日；警方追蹤其手機，發現9日上午10時30分左右，他開車帶一歲的女兒，到距離不近的傑佛遜市(Jefferson City)，但抵達該市不久，他又開車回到哥倫布市。

在中國的紀女母親任可，9日當天因遲未收到每天都會打電話的女兒信息而起疑，並致電詢問艾立吉及女兒在美國的朋友。

2019年10月10日：

艾立吉向警方報案紀夢奇失蹤，10月12日他接受兩名警探約三小時的訊問，法官賈克伯斯後在審前裁定，這些訊問影片的部分，可作為該案的證據之一。

2019年10月25日：

哥倫布警方逮捕24歲的艾立吉，但並非以涉嫌紀女失蹤罪名，而是以警方所掌握的夫婦倆的一歲女兒身體出現瘀青的照片，以置兒童於危險的一級重罪提控。

去年2月28日：

大陪審團根據檢警提供的證據、說法，於2月28日裁決將涉有重嫌的艾立吉以一級謀殺罪起訴。艾立吉則從當時一直羈押至今。

今年3月25日：

民眾在岩石橋州立公園(Rock Bridge State Park)發現一具遺骸，4月6日法醫辦公室指出，根據牙齒紀錄，確認該遺骸就是失蹤多時的紀夢奇。