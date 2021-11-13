狠夫殺害紀夢奇棄屍公園 2年追兇始末
經歷兩年多的調查、審判，密蘇里州華女紀夢奇命案，12日由陪審團宣布殺害她的丈夫艾立吉(Joseph Elledge)二級謀殺罪成，並建議判處28年監禁，至此為全案大致劃下句點。
紀夢奇1991年4月30日出生於中國西安，為家中唯一的孩子，她畢業於上海華東理工大學工程系，2012年到密蘇里大學攻讀碩士學位，2014年獲碩士學位後，留在當地工作。
紀夢奇與丈夫艾立吉結緣於哥倫布市的一家實驗室，2017年9月結婚，次年生下女兒。紀女的父母曾在外孫女出生後到哥市幫忙照顧，艾立吉與岳母相處不睦；夫妻也不時爭吵，直到2019年10月8日紀離奇「失蹤」。
紀夢奇「失蹤」後，艾立吉多次說謊，企圖誤導警方，直到10日他才在法庭上承認自己將紀夢奇的屍體埋葬，並對妻子的下落撒謊；但他堅稱，2019年10月8日，他質問妻子是否在WeChat上與一名中國男子交換性方面信息，接著兩人爭吵互推，妻子摔倒後起身後回房間，次日一早他發現紀夢奇死在床上，他不知所措，才把她的屍體放在汽車後備箱，埋在後來民眾發現其遺骸的公園。
該案從艾立吉謊報失蹤到承認殺害的階段進展，包括：
2019年10月8日：
紀夢奇身亡。艾立吉在後來接受警方詢問時稱，他當晚9時30分左右在家中替妻子按摩，向其求歡遭拒，妻子在臥房入睡，他在客廳休息。
2019年10月9日：
艾立吉表示，約清晨5時被女兒哭聲吵醒，才發現妻子不見了；然而明知妻子失蹤，他卻未告訴任何人，當日還向母親發簡訊祝賀生日；警方追蹤其手機，發現9日上午10時30分左右，他開車帶一歲的女兒，到距離不近的傑佛遜市(Jefferson City)，但抵達該市不久，他又開車回到哥倫布市。
在中國的紀女母親任可，9日當天因遲未收到每天都會打電話的女兒信息而起疑，並致電詢問艾立吉及女兒在美國的朋友。
2019年10月10日：
艾立吉向警方報案紀夢奇失蹤，10月12日他接受兩名警探約三小時的訊問，法官賈克伯斯後在審前裁定，這些訊問影片的部分，可作為該案的證據之一。
2019年10月25日：
哥倫布警方逮捕24歲的艾立吉，但並非以涉嫌紀女失蹤罪名，而是以警方所掌握的夫婦倆的一歲女兒身體出現瘀青的照片，以置兒童於危險的一級重罪提控。
去年2月28日：
大陪審團根據檢警提供的證據、說法，於2月28日裁決將涉有重嫌的艾立吉以一級謀殺罪起訴。艾立吉則從當時一直羈押至今。
今年3月25日：
民眾在岩石橋州立公園(Rock Bridge State Park)發現一具遺骸，4月6日法醫辦公室指出，根據牙齒紀錄，確認該遺骸就是失蹤多時的紀夢奇。
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