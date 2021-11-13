我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

「不要亞洲食物」法官開玩笑？遭質疑反亞歧視

記者顏伶如／綜合報導
威斯康辛州肯諾沙郡巡迴法院法官史羅德(Bruce Schroeder)有關「亞洲食物」的說法被指出歧及種族歧視。(美聯社)
威斯康辛州肯諾沙郡巡迴法院法官史羅德(Bruce Schroeder)有關「亞洲食物」的說法被指出歧及種族歧視。(美聯社)

2020年威斯康辛州肯諾沙(Kenosha)爆發種族抗爭街頭衝突，當時17歲的白人青年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)持半自動步槍射死兩人的命案目前正在審理中，而肯諾沙郡巡迴法院(Kenosha County Circuit Court)法官史羅德(Bruce Schroeder)11日在庭訊中回答是否要進入午餐休息時間詢問時，以開玩笑語氣回答：「我希望不是送來亞洲食物...希望不是在那些(加州)長堤港(Long Beach Harbor)等著入港的船上」；史羅德的發言遭質疑存有反亞裔心態的種族偏見。

史羅德日前才剛出現法庭上的言詞使用爭議，如今又爆發對亞裔存有偏見的發言，「今日美國報」(USA Today)12日新聞標題，形容史羅德就是「如何不要當一名好法官」的(How not to be a good judge)的錯誤示範。

今年10月底，史羅德在法庭上下令，瑞登豪斯案件審理期間，不得以「受害者」(victims)稱呼遭到瑞登豪斯開槍攻擊的民眾，但可用「暴動者、打劫者及縱火犯」(rioters, looters and arsonists)描述，而成為新聞焦點。

在11日庭訊上，史羅德回答是否將進入午餐休息時間的詢問時說道：「我希望不是送來亞洲食物...希望不是在那些長堤港等著入港的船上。」

史丹福大學(Stanford University)法律教授道伯爾(Michele Dauber)在推特發文寫道：「審理瑞登豪斯案件那位存有偏見的法官，剛剛發表了明目張膽的反亞裔言論。」

道伯爾在推文中寫道：「講得彷彿所有亞洲食物都是從中國來的一樣，都是船運來的，哈哈，真是個井底之蛙。」

民主黨籍前佛蒙特州州長狄恩(Howard Dean)也在推特發文寫道：「史羅德親身示範了如何不要當一名好法官。威斯康辛州挑選法官的制度有嚴重偏差。」

狄恩寫道，這些法官上任後並沒有退休年限，「這就是為什麼全國各地都有這種不知節制且不適任的法官」。

瑞登豪斯的母親溫蒂‧瑞登豪斯11日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity )訪問時則說，史羅德是「非常公平」的法官；她說：「我聽當地民眾說，他不允許法庭上有人亂說話。」

亞裔 長堤 威斯康辛州

上一則

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

下一則

國會調查：CDC去年初曾想警告疫情 被川普及親信阻止

延伸閱讀

「不要亞洲食物」法官發言遭質疑帶有種族偏見

「不要亞洲食物」法官發言遭質疑帶有種族偏見
祭重罰… 洛杉磯、長灘港111艘貨輪仍塞港 續創新高

祭重罰… 洛杉磯、長灘港111艘貨輪仍塞港 續創新高
許氏花旗參茶年終大優惠

許氏花旗參茶年終大優惠
開學第一天

開學第一天

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉