「不要亞洲食物」法官開玩笑？遭質疑反亞歧視

威斯康辛州肯諾沙郡巡迴法院法官史羅德(Bruce Schroeder)有關「亞洲食物」的說法被指出歧及種族歧視。(美聯社)

2020年威斯康辛州 肯諾沙(Kenosha)爆發種族抗爭街頭衝突，當時17歲的白人青年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)持半自動步槍射死兩人的命案目前正在審理中，而肯諾沙郡巡迴法院(Kenosha County Circuit Court)法官史羅德(Bruce Schroeder)11日在庭訊中回答是否要進入午餐休息時間詢問時，以開玩笑語氣回答：「我希望不是送來亞洲食物...希望不是在那些(加州)長堤 港(Long Beach Harbor)等著入港的船上」；史羅德的發言遭質疑存有反亞裔 心態的種族偏見。

史羅德日前才剛出現法庭上的言詞使用爭議，如今又爆發對亞裔存有偏見的發言，「今日美國報」(USA Today)12日新聞標題，形容史羅德就是「如何不要當一名好法官」的(How not to be a good judge)的錯誤示範。

今年10月底，史羅德在法庭上下令，瑞登豪斯案件審理期間，不得以「受害者」(victims)稱呼遭到瑞登豪斯開槍攻擊的民眾，但可用「暴動者、打劫者及縱火犯」(rioters, looters and arsonists)描述，而成為新聞焦點。

在11日庭訊上，史羅德回答是否將進入午餐休息時間的詢問時說道：「我希望不是送來亞洲食物...希望不是在那些長堤港等著入港的船上。」

史丹福大學(Stanford University)法律教授道伯爾(Michele Dauber)在推特發文寫道：「審理瑞登豪斯案件那位存有偏見的法官，剛剛發表了明目張膽的反亞裔言論。」

道伯爾在推文中寫道：「講得彷彿所有亞洲食物都是從中國來的一樣，都是船運來的，哈哈，真是個井底之蛙。」

民主黨籍前佛蒙特州州長狄恩(Howard Dean)也在推特發文寫道：「史羅德親身示範了如何不要當一名好法官。威斯康辛州挑選法官的制度有嚴重偏差。」

狄恩寫道，這些法官上任後並沒有退休年限，「這就是為什麼全國各地都有這種不知節制且不適任的法官」。

瑞登豪斯的母親溫蒂‧瑞登豪斯11日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity )訪問時則說，史羅德是「非常公平」的法官；她說：「我聽當地民眾說，他不允許法庭上有人亂說話。」