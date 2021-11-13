中國留學生鄭少雄遭劫殺案 18歲嫌犯被捕 找到凶槍
芝加哥警察局局長布朗(David Brown)12日宣布，警方已逮捕涉嫌在芝加哥大學校園附近槍殺中國留學生鄭少雄(Shaoxiong Zheng)的18歲嫌犯史攀(Alton Spann)，並提控一級謀殺罪，以及持槍搶劫和非法使用武器罪。
警方說，史攀當時搶走了鄭少雄身上包括電子產品等財物，然後朝其開槍。
警方透過PODS攝影機、私人住宅監視器及芝大攝影機拍下的視頻，追蹤到史攀用來作案及逃逸的汽車，該輛車在11月3日於馬卡姆市(Markham)遭竊，通過這些監視影片，警方確認了嫌疑人。
搶來電子產品 100元賣了
警方說，在鄭少雄命案發生的同一天，警方在該市賽其威克街夾北大街發現史攀蹤跡，嫌犯當時持有兩把槍及一輛福特野馬(Mustang)車的鑰匙；警方還表示，史攀隨後還把從鄭少雄身上搶來的電子產品，以100元賣給一家手機店。
警方指出，經過法醫與專家證實，史攀被逮捕時持有的其中一把槍枝，就是槍殺鄭少雄的凶槍。
另一方面，大芝加哥華僑華人聯合會主席鄭征12日表示，她與鄭少雄的母親取得聯繫，華聯會除發起募款捐助，也正在協助安排鄭的父母到芝城處理兒子後事；鄭母提到，「希望芝大能為兒子辦個追思會，他深愛芝大，以身為芝大學生為榮」。
鄭征說，鄭少雄的父母將在下周一前往美國駐上海總領事館申請簽證，中國駐芝加哥總領事館、華聯會、芝加哥大學中國學生學者聯誼會正提供相關協助；鄭征說，辦完簽證，他們就將趕來芝加哥。
鄭征表示，華聯會為籌措鄭少雄喪葬與其他費用而在Gofundme發起募捐，至12日中午已獲3萬5000多元捐款，所有費用將轉交給鄭少雄家人。
鄭母情緒崩潰 趕辦簽證來美
她說，家人提到鄭的父母在他小時候就離異，住在四川的母親獨力撫養鄭少雄，鄭母不久前才從醫院會計職位退休，兒子的死對家人打擊很大，尤其傾全力栽培孩子的母親，情緒崩潰，很難接受兒子已不在人世。
9日才發生鄭少雄遭搶劫槍殺的芝加哥大學校園，11日清晨又傳出有一名芝大職員，在該校研究中心查平樓(Chapin Hall)前遭兩名歹徒持槍搶劫；芝大警方表示，兩嫌拿走受害員工手機後開車逃逸；不過校方指出，無證據顯示此案與鄭少雄案有關聯。
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