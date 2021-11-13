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暴力激增 留學生遇害 芝大校長籲正視公衛危機

編譯林梅婕／綜合12日電
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥大學9日下午發生致命槍擊案，中國留學生鄭少雄(Shaoxiong Zheng)遭歹徒開槍攻擊、傷重不治；芝大校長艾里維薩托(Paul Alivisatos)呼籲市府官員和警方應嚴肅對待，將該市與日俱增的暴力犯罪問題視為「公衛危機」。

校長：需加強公共安全措施

芝大校長艾拉維薩托發表聲明，除了表達對鄭少雄遇害的哀痛，也強調學校所有人和當地居民對「即刻起加強公共安全」實施的必要性；艾里維薩托也表示已與市長、警方和市議員聯繫，他說：「芝加哥不斷受到暴力犯罪的迫害，程度已相當於公共危機，我們需要對等的反抗機制。」

芝大促多利用校園求救設備

芝大負責安全與警衛的副校長席斯(Eric Heath)說，在致命槍擊案發生後，學校增加校園內與周圍的警察巡邏，他也鼓勵學生、教職員多多利用廣設的緊急求救通報設備。

今年24歲的鄭少雄在事發當天於校園附近的住宅區人行道上遇襲，目擊證人表示看到一名持槍的歹徒從車上下來，鄭少雄被洗劫後疑似企圖與歹徒搏鬥，接著傳出槍響，歹徒隨後回到同夥的車上逃逸；鄭少雄被送往芝大醫學中心，不幸最終仍宣告死亡。

芝加哥太陽報(Chicago Sun-Times)報導，海德公園(Hyde Park)去年並未曾發生任何謀殺案，但今年卻暴增五件，凸顯芝加哥近兩年來暴力犯罪事件不斷上升。

芝加哥民主黨籍市長萊特福特(Lori Lightfoot)10日承諾將與當地警方和社區領導人會晤商討，「確保提出具體且務實的辦法，預防類似的事件再次發生」，但並未公布其他細節。

鄭少雄在2019年畢業於香港大學，去年夏天獲得芝大統計學碩士學位；當地媒體WBBM-TV報導，鄭少雄已是該校今年第三名遇害死亡的學生。

鄭少雄 芝加哥 暴力犯罪

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