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習顧盼自雄 壓縮江、胡地位 重新詮釋歷史

編譯潘勛／綜合11日電
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

中共11日發布「第三次歷史決議」，重新定義過往，最突出的表述，是限縮了介於鄧小平及現任國家主席習近平之間的江澤民、胡錦濤兩位前領導人地位，江、胡被定性為暫攝領袖職人物，難與鄧、習比肩。

紐約時報11日報導，江、胡治理中國逾20年，期間經濟大幅成長，國際地位提高；兩人主政時代，中國加入世界貿易組織，讓香港、澳門回歸中國主權，中國第一批太空人登上地球軌道，還主辦2008年北京奧運會。

但是在中共歷任領導人的神殿裡，江澤民及胡錦濤雖然還沒被鬥臭鬥垮，落得跟胡耀邦、趙紫陽等人的下場，但是在習近平光環愈來愈強大之下，顯得黯然失色；外界咸認為，習近平顧盼自雄，是毛澤東以來，中國最有權勢的領袖。

中共最近公布的官方歷史裡，2012年習近平登台之前，由江、胡治國那20年，只獲大約100頁篇幅報導，相形之下，治國九年的習近平則占150頁，而且還在增加；決議文對江、胡僅各提一次，而對習近平則多次推崇。

決議文中指出，習近平繼承許多本該解決而未解決的長期問題，包括貪污腐化，言下之意是批評江、胡兩人任內的治績。

中共第三份歷史決議刻意抬高習近平（後）的地位，江澤民（坐者右）、胡錦濤（坐者左）...
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平（後）的地位，江澤民（坐者右）、胡錦濤（坐者左）則被排除在中共偉人神殿外。圖為三人出席中共18大。（本報檔案照）

中共六中全會本周召開前幾天，新華社對習近平生平發表畢恭畢敬的概述，絲毫沒提到那些問題。

新華社諛詞如潮指出，習近平自2012年11月獲推選為中國共產黨總書記以來，有決心有行動，深謀遠慮，情感豐富，繼承過去但敢於創新，具前瞻視野，孜孜不懈於工作。

聖地牙哥加州大學「21世紀中國中心」主任謝淑麗(Susan L. Shirk)指出，中共第三次歷史決議淡化了其他領袖角色，代表習近平治下發生的政策轉移。

1989年鄧小平鎮壓天安門廣場抗議後沒多久，江澤民成為中共總書記，追求擴大民營企業，確保中國2001年進入世貿組織；胡錦濤2002年繼承總書記，作風保守，依集體領導制治國，確立領袖任期為兩任5年的制度，但習近平顯然在明年就要打破此一制度。

習近平 中國 中共

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紐時評第三份決議：重評中共黨史＝鞏固習的地位

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