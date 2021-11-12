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紐時評第三份決議：重評中共黨史＝鞏固習的地位

編譯盧炯燊／綜合11日電
中共黨史展覽中播放習近平在北京天安門檢閱軍隊的畫面。(Getty Images)
中共黨史展覽中播放習近平在北京天安門檢閱軍隊的畫面。(Getty Images)

中共十九屆六中全會通過歷來第三份決議，重新評價黨的百年歷史，將習近平列入中共領導人的官方殿堂，與毛澤東、鄧小平比肩，說明中共的歷史也是習近平的個人歷史。

紐約時報的評論認為，通過改寫歷史確保習近平未來的政治地位，頌揚他的成就，讓他與毛鄧等量齊觀，有助他抵禦任何質疑其執政成就的挑戰，這一決議也必然將成為狂熱宣傳運動的中心。

紐時指出，習近平對捍衛中共理念的初心非比尋常，說明他是一個真正的紅色接班人；2015年，習近平罕見訪問中共革命根據地延安，就是要凸出習作為中共繼承者形象，以及說明他與毛澤東和其他早期領導人的關係。

延安根據地是習近平父親習仲勛與劉志丹創建，毛澤東等中共中央人士經歷逃避國民黨軍隊追擊，長征三年多後，終於在此有了自己的控制區，延安也被稱為紅色革命搖籃。

中共1949年建政後，習仲勛逐步崛起，成為國務院副總理兼秘書長，然而1962年，被指涉及反黨小說「劉志丹」而倒台，這些大起大落經歷，塑造了早年的習近平。

1966年文化大革命期間，紅衛兵攻擊走資派，大批中共元老及官員被打倒，習仲勛也被關進牛棚，習近平被歸類為黑幫子弟，與其他數百萬年輕人下放農村改造。

儘管不少紅二代對中共的理想幻滅，但習近平一直忠於中共，他一次又一次地申請入黨，終於在第十次獲得批准；以後幾十年的經歷，讓他終於成為黨的最高領袖。

中共黨史展覽中展示習近平年輕時的圖片。(路透)
中共黨史展覽中展示習近平年輕時的圖片。(路透)

根據習仲勛的官方傳記，習近平2001年寫信給生病的父親時說：「在人們大喊我們是狗娘養的那個時代，我仍然堅信父親是一位偉大的英雄。父親是農民的兒子，是熱愛中國人民、熱愛革命的戰友。」

這些對父親的讚語，無疑也是習近平對自己的評價。

習近平 中共 紐約時報

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