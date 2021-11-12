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複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

中國新聞組／綜合11日電
中共19屆六中全會11日在北京閉幕，全會審議通過中共黨史上第三份「歷史決議」，突出「習核心」的歷史地位。圖為中共總書記在六中全會上作報告。（歐新社）
中共19屆六中全會11日在北京閉幕，全會審議通過中共黨史上第三份「歷史決議」，突出「習核心」的歷史地位。圖為中共總書記在六中全會上作報告。（歐新社）

中共19屆六中全會通過黨史第三份歷史決議，全文雖未公布，但會議公報已能看出梗概：塑造習近平開創了「新時代」，地位高出「毛時期」，更遠超過鄧小平、江澤 民、胡錦濤三人的共同「時期」；習近平不甘於只被列為「中共第五代領導人」，藉由這份歷史決議，他自我加冕為「中共新時代第一代領導人」，2022年下半年的中共第20次全國代表大會(中共20大)，就是他的加冕典禮。

習近平在過去多次提到「我將無我、不負人民」，然而在他的攬權操作中卻是「無處不我」；早在2018年初，中共「橡皮圖章」全國人大就通過憲法修改草案，刪除了國家正、副主席連任期不得超過兩屆的規定；外界廣泛解讀是試圖為習近平「無限期」執政，掃清了障礙。

而中共11日通過的第三份「歷史決議」，更是為習近平量身定製，替他搭建了一個上演法國200年前拿破崙自我加冕戲碼的神壇，使其成為「中共新時代第一代領導人」；當年拿破崙是為了讓手中權力合法化，習近平也無非如此，還興師動眾，連篇累牘出一部習式中共百年史。

中共中央黨校退休教授、黨史專家蔡霞對英國廣播公司(BBC)表示，只能將這份新決議，比作是民國初期為當時的「臨時大總統」袁世凱專門創辦的《順天時報》。

中央社評論指出，會議公報把習近平執政九年來的成就，定調為「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」，透過中共的語境，習近平就成了讓中華民族「強起來」的領路人兼「飛躍的推手」。

此外，中共百年黨史在公報中，總結為「新民主主義革命時期」、「社會主義革命和建設時期」與「改革開放和社會主義現代化建設新時期」，接著就進入習近平執政以來的「中國特色社會主義新時代」。

此舉意謂毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤等前四名領導人，帶領中共渡過91年的三大時期後，就進入了習近平自我定義的「中國特色社會主義新時代」；毛、鄧、江、胡也成了「俱往矣」的歷史泡泡。習近平從此成為帶領中共擁抱「新時代」的領導人。

中共 習近平 中國

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