中共第三份歷史決議：六中劃時間線 影影綽綽看遠方

中共19屆六中全會11日在北京閉幕，全會審議通過中共黨史上第三份「歷史決議」，突出「習核心」的歷史地位。（美聯社）

中共 十九屆六中全會在北京 閉幕，會議主要任務是通過第三份歷史決議；無論是會議公報或是歷史決議全文，都有大量的中共專用政治術語和政治概念。只要把握三大概念的邏輯關係，提取埋在其中的時間線，大致就可勾勒中共和中共治下中國 的近期和遠方。

第一項概念：邏輯關係

先做成得來不易的歷史決議

第一項概念是邏輯關係，即決議、導向、合法性。中共以中央委員會為黨的領導機關，一年至少開會一次，主要內容都是通過決議，形成黨的主張，由人大會完成法定、由政府去實施。

決議次次可有，歷史決議則得來不易。歷史上毛澤東1945年主持的「關於若干歷史問題的決議」，名義上是解決中共黨的歷史問題，實則是推動中共七大，首度確立毛澤東思想及其領導地位。

中共第二份歷史決議，是鄧小平1979年主持起草，在中共十一屆六中全會上通過。這份決議主要辦兩件事：一是評價毛澤東和重新定位毛澤東思想，一是否定文革和提出社會主義建設之路。

第二項概念：導向

跳脫問題導向 改走成就導向

第二項概念是導向，即制定和使用決議的方法，兩份老決議，都是問題導向，即評價歷史上的問題，以之確立寫決議這一代領導人的道統地位，比如第一份決議主要聲討延安整風前的問題，確立毛澤東的地位；第二份決議檢討中共建政後毛的問題，由之確立鄧一代的法統地位。

與前兩個歷史決議不同，習近平主持的第三份決議不是問題導向，而是成就導向。這是因有兩方面局限，一是歷史局限，一是現實局限。

第

三項概念：合法性

志在道統和領導全面合法性

第三項概念是合法性，中共作出歷史決議，是為了合法性。這次決議要找的合法性，大致有三個原因：一是中共由革命黨轉向執政黨，但告別革命不大容易，是以現在還在爭論中共執政的合法性來源；二是最新的國際形勢，是在中國、中共、民眾三大概念間有新的文章，習班子正全力以中共百年成就為主，重塑中共和中共新領袖的地位；三是習本人要獲取連任，就得取得其個人思想道統和領導地位法統的全面合法性。

三個概念埋藏時間軸線

登頂越毛 望向遠方3宏圖

三個概念，有緊密邏輯關係，還有時間軸線。要讀懂中共，就得讀懂時間軸線。這次決議以百年為期，而這百年前有建政前28年、建政後30年、改革開放的33年、及中共十八大至今的習九年；後迎18年，是指中共建黨百年2021到中共建政百年2049。

透過決議，要看的是遠方，目前有三：一是有人說中共六中，是登基大典，大錯。中共前兩份歷史決議，都安排在下次黨代會前夕完成，及成為黨代會骨架，所以「大典」會在明年中共廿大；二是會前有人說中共黨史三段論，亦即「站起來、富起來、強起來」，明對實錯。

目前是「雙峰」，即中間那一段的鄧江胡，已不成峰，未來鴻圖是登頂越毛，靠什麼？東升西降、復興大業；三是會前猜測，誰要進京、接班之類。

可想像，新軍舊部恐難成氣候，中國歷史上太子多是用來廢的，搞出決議這招和執筆落子的新人，才要留意。