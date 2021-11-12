中共六中閉幕...第3份歷史決議 鞏固習核心

中共19屆六中全會11日在北京閉幕，全會審議通過中共黨史上第三份「歷史決議」，突出「習核心」的歷史地位。（法新社）

為期四天的中共 19屆六中全會11日閉幕並發表公報，全會通過中共黨史上第三份歷史決議，不僅為謀取第三任期的現任總書記習近平 大唱讚歌，而且將習近平提升到可與第一代領導人毛澤東和第二代領導人鄧小平並駕齊驅的絕對權威和歷史高位，為他在明年下半年舉行的中共20大上連任鳴鑼開道。

據新華社報導，六中全會通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」和「關於召開黨的第20次全國代表大會的決議」；前項決議為中共黨史上的第三份歷史決議，提升習近平歷史地位，為其長期執政奠定基礎，但在公報中，隻字未提「文革」、「六四」及黨史上的爭議事件。

若按照中共前領導人鄧小平設定的領導人任期不超過兩屆的慣例，習近平現在應該關注的不是通過百年重大成就決議，而是安排在明年的20大上的交接班問題；但在2018年中共就通過修憲，廢除了領導人任期不超過兩屆限制，為一心嚮往絕對權威和第三或更長任期的習近平掃除障礙。

政治觀察家指出，現年68歲的習近平主持通過百年重大成就決議，很明顯就是仿效1945年毛澤東和1981年鄧小平利用一個歷史性的決議，拉抬自己的身價和權威，為在明年的20大上力排異議、成功連任鋪平道路。

畫分歷史 總結百年成就

公報總結中共百年成就和歷史經驗，具有在新時代發展中國 特色社會主義、維護習核心、實現偉大復興中國夢等三大需要。

全會肯定中共歷任領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤和習近平執政功績，並將中共百年歷史畫分建政前的新民主主義革命時期、建政後的社會主義革命和建設期、改革開放和社會主義現代化建設新時期等；主軸是從毛時代讓中國「站起來」，到鄧、江、胡時期讓中國「富起來」，習掌權至今則讓中國「強起來」。

公報說，「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義」。

全會提出，中共18大以來，中國特色社會主義進入新時代，主要任務是實現第一個百年目標和開啟實現第二個百年目標。

頌習功績 提到治港對台

公報對習近平主政時期的論述篇幅最多，除頌揚習核心，還特別提到治港和對台部分；公報稱，在堅持一國兩制和推進統一上，中共中央採取標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折；「堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉」。

「全會大張旗鼓談的是過去的成就，但實際上卻事關未來」哈佛大學艾希民主治理與創新中心主任東尼∙塞奇(Tony Saich)告訴華盛頓郵報，「通過回顧過去百年黨的不間斷的歷史而彰顯出，習近平在這個時間節點上，當之無愧是黨的核心。」

他說，習近平主持的這個百年重大成就決議，就是希望統一全黨認知，告訴人們，黨迫切需要習近平留任，因為只有習近平才能領導中國繼續前行。