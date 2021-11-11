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全球「控制升溫」攝氏1.5度 美聯社解析8大意義

編譯徐薏茹、林梅婕／綜合7日電
聯合國氣候峰會呼籲各國在本世紀內將全球溫度升幅控制在攝氏1.5度以內。圖為德國柏林示威者打出攝氏1.5度的標語。（路透）
聯合國氣候峰會呼籲各國在本世紀內將全球溫度升幅控制在攝氏1.5度以內。圖為德國柏林示威者打出攝氏1.5度的標語。（路透）

本世紀內將全球溫度升幅控制在攝氏1.5度以內的目標，是聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)的要點，美聯社分析攝氏1.5度目標背後所代表的八大意義。

2015年達成的「巴黎協定」(Paris Agreement)要求各國透過大幅減少碳排放，將全球平均升溫控制在攝氏1.5度至2度間；而美國及中國是全球最大的兩個排放國，合計占所有碳污染的近 40%，兩國代表10日在COP26 發表聯合聲明，稱將重申巴黎協定限制升溫目標的重要，盡可能控制在攝氏1.5度內。

許多研究證實將溫度控制在攝氏1.5度左右可以避免或者減輕因氣候變遷所帶來的毀滅性災害；實際上，全球氣溫自工業化時代已升高攝氏1.1℃，現在只剩下0.4度。

幾天前「全球碳計畫」(Global Carbon Project)發布的報告指出，在升溫達到攝氏1.5度門檻前，化石燃料的碳排放還剩4200 億噸二氧化碳的排放額度，而今年人類已排放364億噸，以目前的水平來看還剩大約11年的碳排放空間，為了達成攝氏1.5度的目標，科學家及聯合國指出全球必須在2030年以前將碳排放量減至目前的一半左右。

科學家指出，為了達成溫度升幅控制在攝氏1.5度內的目標，全球必須在2030年以前...
科學家指出，為了達成溫度升幅控制在攝氏1.5度內的目標，全球必須在2030年以前將碳排放量減至目前的一半左右。圖為堪薩斯州的一家煤電廠。（美聯社）

哥倫比亞大學氣候科學家索貝爾(Adam Sobel)表示：「這在物理上是有可能的(將溫度限制在攝氏1.5度)，但我認為在現實世界中，這在政治上幾乎是不可能的。」幾位科學家也持相似立場，若全球立即開始大幅減碳，有可能達到攝氏1.5度的目標，但並未見到行動跡象。

史丹福大學氣候科學家傑克森(Rob Jackson)指出無論是攝氏1.5度或2度的門檻都有些隨意，「每十分之一度都很重要！」

「政府間氣候變遷小組」(IPCC)研究升溫攝氏1.5度和2度的差異，2018年IPCC報告發現攝氏1.5度代表著以下意義：

(1)因高溫、煙霧及傳染病造成的死亡和疾病減少

(2)少一半的人受缺水之苦

(3)某些珊瑚礁可能存活

(4)減少北極夏季失去海冰的可能性

(5)避免西南極冰蓋發生不可逆溶化的現象

(6)海平面少上升4英吋

(7)失去主要棲地的脊椎動物和植物將減少一半

(8)熱浪、暴雨、乾旱將大幅減少

波茨坦氣候變遷衝擊研究所(Potsdam Institute for Climate Impact Research)教授在COP26的記者會上說：「超過攝氏1.5度時情況會越來越糟，有比以往更多的科學證據顯示我們需要真正將目標放在1.5度。」

科學家指出，為了達成溫度升幅控制在攝氏1.5度內的目標，全球必須在2030年以前...
科學家指出，為了達成溫度升幅控制在攝氏1.5度內的目標，全球必須在2030年以前將碳排放量減至目前的一半左右。圖為堪薩斯州的一家煤電廠。（美聯社）

氣候變遷 COP26 聯合國

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