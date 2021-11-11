拜習線上峰會 暫定15日舉行 重啟美中關係最大契機

拜登總統(右)和中國國家主席習近平(左)傳已定於11月15日晚間舉行線上峰會。圖為2012年雙方會面的資料照片。（美聯社）

備受矚目的拜登 總統與中國 國家主席習近平 首度線上峰會，暫定15日晚上舉行；拜登和習近平9日雙雙藉由向美中關係全國委員會成立55周年晚會拍發賀電，表達彼此為這場峰會確立正面基調的意圖。

POLITICO政治新聞網站10日報導，拜習線上峰會是重啟雙邊關係的最大契機，預料在台灣、新疆、香港等熱點問題上不會取得重大突破，但可能會在諸多問題上產生新的作法，包括放鬆簽證限制、建立雙邊核武對話，以及緩解貿易摩擦的可能框架，藉以彰顯雙方將關係「從對抗轉為合作」的決心。

在美中關係全國委員會(National Committee on United States-China Relations，NCUSCR)9日於紐約舉行的2021年度晚宴上，中國駐美國大使秦剛宣讀習近平賀電表示，「當前中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。中國願同美國加強各領域交流合作，妥善管控分歧，推動兩國關係重回健康穩定發展的正確軌道。」中國官媒10日廣泛報導此賀電內容，強調此信意欲傳達的訊息。

拜登賀電則由NCUSCR主席、前財政部長盧傑克(Jacob Lew)在晚會上宣讀，強調「不論是因應新冠疫情乃至應對氣候危機生存威脅挑戰，美中關係對全球來說，均至關重要」。

中國抗疫 習21個月未出國

白宮官員連日來試圖降低公眾對拜習線上峰會的期望，只由副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)在8日重申「原則同意在『年底前』舉行線上會議，這是我們盡責管理國家之間競爭而持續努力的一環，並沒有要尋求特別具體的成果。」有關峰會細節和議程，白宮均未做說明。

此次拜習會採線上形式，是因為中國持續採行疫情「清零」政策，習近平不參與中國以外的所有活動，他已21個月未離開中國；白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)形容線上峰會是拜登傾向面對面會晤的「次佳選擇」。

POLITICO報導，中國外交部副部長謝鋒7月曾警告，美中關係緊張局勢已導致雙邊陷入「僵局」；儘管雙方都希望峰會能緩和緊張局勢，但習近平關注「主權」，拜登關注「基於規則的國際秩序」，如此棘手的立場歧異，代表雙方不會在台灣、香港和新疆問題上讓步，頂多只是重申標準談話要點。