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中國留學生鄭少雄 芝大校旁遭劫殺

特派員黃惠玲／芝加哥報導
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝加哥大學9日下午發生一起致命槍擊案，24歲中國留學生鄭少雄(Shaoxiong Zheng)行經校園附近的行人道時，遭一名持槍搶劫的匪徒當街槍殺，歹徒作案後跳上停在旁邊的車輛逃逸；鄭少雄中槍後倒地鮮血直流，雖經路人急救，並立即送往芝加哥大學醫院，仍不治身亡。

芝加哥警局表示，受害男子當時走在校園附近人行道，一部深色車輛突然停在他身旁；一名戴口罩、穿黑色運動衫的男嫌犯走出，強令受害者交出財物；嫌犯搶劫過程中，不知何故對受害者開槍，子彈擊中受害者胸部。

位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。(記者許惠敏／攝影)
位於芝加哥南區的芝加哥大學，9日下午傳出搶劫槍殺案。(記者許惠敏／攝影)

嫌犯隨後駕車向西逃逸，目前全案警方偵辦中。

鄰居目擊凶案 施救無果

芝大新任校長艾里維薩托(Paul Alivisatos)10日下午透過影片，公布受害人鄭少雄姓名。

鄭少雄7月底才完成芝大統計系碩士論文口試，並取得學位；根據領英資料，鄭少雄2012到2015年就讀中國四川成都七中，2015至2019年進入香港大學統計與財金系攻讀學士，2019年來美就讀芝加哥大學統計系研究所。

「我當時聽到一聲槍響，約十秒後傳出車子非常快速開走的聲音。」一名目擊該血案的鄰居說，聽到輪胎發出刺耳聲音，然後就看有人躺在人行道上血流不止，還有一個人在為傷者做心肺復甦，「傷者手上都是血。」

儘管鄰居們試圖為他止血，但沒有成功，受害者胸部近距離挨了一槍。

芝大在案發後聲明表示，正與芝加哥警局合作，蒐集更多案件信息；案發後，芝大警局已增加校園附近的巡邏，校方也鼓勵所有人提高警覺、謹慎行事。

「對於我們的社區與城市來說，這是非常痛苦的一天。」芝大華裔教務長利嘉儀9日深夜聲明表示，校方將與芝加哥市市長、警局一起研擬新策略，加強保護校園與學生安全。

芝加哥最大的華人組織之一「大芝加哥地區華僑華人聯合會」10日發表聲明，呼籲警方盡快捉拿兇嫌，華聯會目前正與社區朋友齊力協助鄭少雄家人，來美處理後事。

案發地並不偏僻 華人驚恐

在芝大工作的華裔Eddie告訴本報，他經常走過鄭少雄遭槍殺的街道，該小區緊挨著芝大校園，走路到最近的芝大建物才約二、三分鐘，而且芝大醫學院中心只隔了一條街；除了有學生、老師住在該小區外，小區街道停車免費，每天都有不少人把車子開到該處街道停放。

「平常下午2時左右，這裡時常都有人車進出，並非人跡罕至的地方。」Eddie說，槍案發生後，他心有餘悸，辦公室同事也彼此提醒隨時保持警覺，希望校方與芝加哥警局能夠增加巡邏人力。

今年已至少3學子命喪槍口

就在鄭少雄搶劫槍殺事件發生前兩小時，芝大附近還有另一起槍戰；警方表示，兩家當地商家及多部車輛均在該槍擊案中被子彈擊中。

今年以來，已至少有三名芝大學生命喪槍口，其中包括芝大博士班中國留學生范軼然年初在芝大校園附近公寓停車場，遭瘋狂槍手濫殺。

20歲的芝加哥大學大三學生路易斯(Max Lewis)今年7月1日，從芝加哥搭乘綠線捷運準備返回校園時，遭到從車窗竄入的流彈打中頸部，緊急送醫後仍不治。

9日發生槍殺案後，大批警車到場調查。(居民Elizabeth授權使用)
9日發生槍殺案後，大批警車到場調查。(居民Elizabeth授權使用)
由於槍殺地點附近聚居不少學生、教職員，居民伊麗莎白說，距離槍殺地點幾步路外，芝大...
由於槍殺地點附近聚居不少學生、教職員，居民伊麗莎白說，距離槍殺地點幾步路外，芝大早就安裝了緊急通報的設備。(特派員黃惠玲／攝影)

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