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美中突發聯合聲明 攜手抗暖化…COP26協商注強心針

記者羅曉媛／華盛頓報導
中國氣候變化事務特使解振華10日在記者會宣布與美國的聯合聲明「2020年代加強氣候行動宣言」。美聯社
中國氣候變化事務特使解振華10日在記者會宣布與美國的聯合聲明「2020年代加強氣候行動宣言」。美聯社

2021年聯合國氣候變化大會(COP26)尾聲，美國中國作為全球最大兩個碳排放國，突然在10日發表聯合聲明，表示將在未來十年攜手減緩全球暖化，確保這場在英國格拉斯哥(Glasgow)舉辦的氣候變遷峰會圓滿落幕。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)10日發布推文，對此聯合宣言表示歡迎，「應對氣候變化危機需要國際合作與團結，這是邁向正確方向的重要一步。」

中國氣候變化事務特使解振華10日在記者會宣布，與美國達成的聯合聲明「2020年代加強氣候行動宣言」(Declaration for Enhanced Climate Action in the 2020s)，稱中美兩國將重申巴黎協定限制升溫目標的重要，即將全球平均氣溫較工業化前水平的升幅，控制在攝氏2度內，並盡可能控制在攝氏1.5度內。

美國氣候特使柯瑞(John Kerry)同日也在記者會上稱，該宣言「讓我們得以在此基礎上邁出一步，有助結束排放量與目標的差距。」

柯瑞說，美國和中國存在諸多差異，但在氣候議題上，合作是把事情做好的唯一出路。

美中特使10日均表示，該聯合宣言是中美外交人員過去一年來，歷經線上與線下36場協商後的產物。

不過，該聯合宣言並未公布更多細節方案，例如沒有明確中國的碳排放量何時達到頂峰，目前中國計畫在2030年之前開始減少碳排放；但柯瑞表示，中方承諾會加速制定計畫，減少甲烷排放(methane emissions)，並在可行範圍盡快減少煤炭使用。

各國在COP26達成氣候協議的時間僅剩兩天，解振華表示，各國這幾天來專注制定透明規章，據以呈報並追蹤排放量，並為碳市場制定規則。

「中美雙方都承認，現有努力與巴黎氣候協定的目標有差距。」解振華說，作為世界兩個超級大國，美國和中國具有維持世界安寧的特殊使命，「我們需要敢想(think big)並負責任，需要積極解決氣候變化的問題，並通過合作，為兩國及世界人民帶來更多福祉。」

中國是全球最大碳排放國，但國家主席習近平卻拒絕參加格拉斯哥峰會，打擊了國際社會協議減少溫室氣體排放，扭轉災難性全球暖化的雄心，而美中這項令人意外的聯合宣言，對於頻臨失敗的協商談判無疑是一劑強心針。

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